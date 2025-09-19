Un hombre y sus dos hijos mueren calcinados después de que su Tesla "les dejase encerrados"

Un vecino que escuchó el impacto corrió con un extintor, pero no logró abrir las puertas del Tesla Model Y por las manijas eléctricas que permanecían retraídas tras el corte de corriente, según relatan medios locales. Un testigo, Roman Jedrzejewski, dueño de una tienda de pinturas frente al lugar del accidente, asegura que el lado derecho aún no había sido alcanzado por las llamas, pero la imposibilidad de acceder al interior dejó a los ocupantes atrapados mientras el fuego avanzaba.

La policía de Renania del Norte-Westfalia confirmó que el conductor de 43 años y dos niños de nueve años fallecieron en el acto; un tercer menor logró escapar y fue hospitalizado.

Las autoridades investigan aún las causas del siniestro, que se produjo cuando el vehículo intentó adelantar a otro coche y salió de la vía, pero el foco de la investigación ya apunta también al sistema de apertura de puertas que dificultó la intervención de los bomberos, que tuvieron que lidiar con reavivados constantes del incendio.

Manijas que no salen: el riesgo que ya había advertido el ADAC

El club automovilístico alemán ADAC había alertado en abril de 2024 de que las manijas retráctiles podían quedar inoperantes si la alimentación eléctrica se interrumpía durante un accidente, precisamente la circunstancia que se repite en este caso. El organismo estadounidense NHTSA ha abierto una investigación que afecta a unos 174.000 Model Y tras recibir informes similares, algunos de ellos protagonizados por padres que no pudieron sacar a sus hijos pese a conocer la palanca de apertura manual, oculta en el bajo del marco y fuera del alcance de menores asustados.

Tesla ha reconocido la problemática: su director de diseño, Franz von Holzhausen, declaró esta misma semana a Bloomberg que la compañía trabaja en una rediseño de las manijas, aunque no ha detallado plazos ni soluciones concretas. Mientras tanto, el caso de Schwerte se suma a la lista de siniestros donde la tecnología que presume de futurista se convierte en una barrera mortal cuando falla la electricidad, y donde la ausencia de un mecanismo mecánico visible puede marcar la diferencia entre vida y muerte.

El rescate frustrado de Jedrzejewski resume la tragedia: “Quise ayudar, pero no funcionó”. La investigación policial continúa abierta para reconstruir el exacto recorrido del vehículo, pero la pregunta que ya circula entre conductores y expertos es si un simple tirador visible habría cambiado el desenlace de la noche del 7 de septiembre en Schwerte.