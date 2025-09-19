Multan a una anciana de 90 años de camino al cementerio: no sabía que su abono de autobús había caducado

Luigia Salmaso, una mujer de 90 años, fue multada mientras viajaba al cementerio a visitar la tumba de su marido, generando conmoción en la comunidad local de Padova. La anciana, que vive sola y cuenta con una pensión mensual de aproximadamente mil euros, mostró una tarjeta con la fecha «2027» creyendo que era su abono de transporte válido.

Los agentes municipales de Ponte San Nicolò aplicaron la sanción de 52 euros, monto que se incrementaría a 117 euros si no se cancela en los próximos cinco días. La multa se originó porque la tarjeta era simplemente un documento de reconocimiento para mayores de 70 años, no un billete de transporte.

El alcalde Gabriele De Boni reconoció la situación como spiacevole (desagradable), admitiendo que el funcionario cumplió con su trabajo, pero sugiriendo que podría haberse actuado con mayor sensibilidad. Aunque el ayuntamiento no puede anular la sanción, están considerando ofrecer un contributo económico para ayudar a la señora Salmaso a cubrir el importe de la multa, siguiendo los procedimientos administrativos correspondientes.

El caso ha reavivado el debate sobre cómo equilibrar el control del fraude con la comprensión hacia personas mayores que pueden cometer errores por confusión o desconocimiento.