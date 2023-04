"Nadie en el Partido Demócrata sería un contendiente más fuerte que Biden en este momento"

¿Es el presidente Joe Biden el mejor candidato para el Partido Demócrata?

En general, un presidente en ejercicio que quiera volver a presentarse es una apuesta bastante segura. No hay necesariamente una ventaja en el cargo, pero, salvo algún tipo de negativos importantes, rara vez hay razones para abandonar al titular. Biden quizá no esté en una posición tan fuerte como otros presidentes. Su índice de aprobación se sitúa en torno a los 40 puntos, algo por debajo de la media, pero no donde un candidato quiere estar antes de unas elecciones. Por otra parte, no tengo claro quién del Partido Demócrata sería un contendiente más fuerte en este momento.

Si Trump es finalmente el candidato republicano, ¿cómo reaccionarán los ciudadanos estadounidenses?

Parece bastante probable que tengamos una revancha, y al menos por ahora, es probable que sea un cara o cruz en cuanto a quién ganaría. 2020 fue una elección de alta participación, en gran parte debido a Trump (motivó tanto partidarios como a oponentes). Con él fuera del cargo, no estoy seguro de que tanta gente preste atención a las presidenciales como en 2020.

¿Trump se beneficiará electoralmente de su imputación?

Creo que esto probablemente no tendrá un gran impacto de una forma u otra. Las actitudes hacia Trump se han mantenido muy estables desde aproximadamente 2017. Su base está enojada porque ha sido acusado, pero ya piensan que el "establishment" quiere atraparlo, y ya estaban muy motivados para votar por él.

¿Ve alguna intención política detrás de las acusaciones?

No especialmente. Su abogado, Michael Cohen, ya fue a la cárcel por su participación en el mismo asunto, y dado que estaba trabajando en nombre de Trump, no es un gran salto investigar a Trump sobre el asunto.

En caso de ser condenado, ¿podría perder el apoyo del Partido Republicano?

Hasta ahora, lo han apoyado durante dos juicios políticos y muchos otros escándalos y acusaciones. Al menos por ahora, incluso los republicanos a los que no les cae bien lo defienden. Creo que podría dar una oportunidad para que un rival lo ataque (le daré la política que desea sin el drama), pero hasta ahora nadie está haciendo campaña al respecto.

¿El expresidente está más preocupado por los demás procesos judiciales en su contra?

Creo que podría serlo. Los cargos en este caso son serios, pero algo técnicos y no muy emocionantes. El fraude documental es un delito, pero quizás no tan interesante. Varios analistas dudan que, si es declarado culpable, iría a la cárcel, pero solo recibiría multas y libertad condicional. Donde debe preocuparse es que ahora que ha sido acusado, podría inspirar a otras jurisdicciones a acusarlo en sus investigaciones. El que parece más grave son las acusaciones de que intentó presionar al secretario de Estado de Georgia para que encontrara suficientes votos para ganar el estado en las presidenciales de 2020.