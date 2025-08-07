Tailandia y Camboya acuerdan mantener el alto el fuego en la frontera

Tailandia y Camboya acordaron mantener el alto el fuego que entró en vigencia el 29 de julio y continuar con las negociaciones sobre la disputa fronteriza que desató un conflicto militar que dejó 44 muertos, según adelantó este jueves el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

A través de Instagram, el líder malasio, en su papel de presidente rotatorio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), informó de una reunión que sostuvo en Kuala Lumpur con los titulares de Defensa de Camboya y Tailandia, Tea Seiha y Nattaphon Narkphanit, respectivamente.

"Esta reunión fue especialmente significativa, ya que alcanzamos un importante consenso para continuar el diálogo y mantener el alto el fuego en la frontera", indicó Anwar, que agradeció a las partes por permitir a Malasia continuar liderando las negociaciones de paz y monitoreando la situación en las zonas fronterizas.

Adelantó que las delegaciones de los dos países reiteraron un firme compromiso de no cometer ningún tipo de ataque, "abstenerse de aumentar el número de tropas o alterar las posiciones militares, evitar acciones provocadoras y garantizar la protección de la población civil y la infraestructura pública".

Los jefes de Defensa encabezan hoy la reunión de alto nivel del Comité General de Frontera (CGF), un mecanismo bilateral para acordar enfoques y medidas en aras de mantener la paz y seguridad en las zonas fronterizas, con la mediación de la ASEAN y la observación de Estados Unidos y China.

Los Ejércitos de Tailandia y Camboya alcanzaron el lunes de la semana pasada un alto el fuego tras mantener desde el 24 de julio y durante cinco días fuertes enfrentamientos en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera que comparten, con disparos, lanzamientos de proyectiles y bombardeos.

Se espera que lo acordado sea anunciado por las partes en una rueda de prensa posterior a la reunión a las 17:00 hora de Kuala Lumpur (9:00 GMT).

Los enfrentamientos dejaron decenas de heridosy provocaron un éxodo temporal que en Tailandia se ha ido reduciendo a menos de 30.000 personas en refugios, mientras que Camboya aún mantiene a unos 125.000 desplazados en albergues temporales, según las cifras oficiales del miércoles.

Bangkok y Nom Pen, cuya frontera fue cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia, arrastran una histórica disputa territorial que se recrudeció el pasado mes de mayo con la muerte de un soldado camboyano en una refriega entre los dos Ejércitos en una zona reclamada por ambas partes.