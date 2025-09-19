Un oso se pasea por una tienda de EE UU para sorpresa de los clientes: la historia acabó mal

Un enorme oso negro ingresó de forma inesperada en un establecimiento Dollar General en Vernon, Nueva Jersey, EE UU, desatando momentos de terror y tensión entre los presentes. El animal recorrió los pasillos del local durante la tarde, mostrando un comportamiento inquietante y agresivo, hasta que fue abatido por las autoridades.

El incidente fue captado en vídeo por Sean F. Clarkin, agente inmobiliario que se encontraba en el lugar. En la grabación de tres minutos se observa al oso deambulando entre estanterías, mientras los clientes intentaban dirigirlo hacia la salida con cautela.

Durante su incursión, el oso atacó a una clienta de 90 años, provocándole una mordedura en la pierna que requirió atención médica urgente. También arremetió contra la mascota de un vecino, mostrando un nivel de agresividad poco común en su especie.

Los agentes intentaron inicialmente ahuyentarlo con proyectiles no letales, pero el animal regresaba repetidamente al interior del comercio, lo que obligó a tomar medidas más drásticas. Según testigos como Christine Flohr, el desenlace fue inevitable: el oso fue abatido por los agentes tras varios intentos fallidos de contención.

El caso ha generado debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre. Clarkin señaló que el acceso de los osos a fuentes de alimentación humana, como contenedores abiertos y vertederos, está propiciando encuentros peligrosos en zonas residenciales.

La investigación ha sido asumida por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, a través de su sección de Pesca y Vida Silvestre, que confirmó que el comportamiento del oso representaba un riesgo significativo para la comunidad.