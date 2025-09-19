Un hombre arrestado por encerrar a sus hermanastras adolescentes en un camión frigorífico para un viaje de dos horas

Un suceso alarmante ha sacudido la autopista I-15 en Lindon, EE UU, donde un conductor ha sido arrestado tras descubrirse dos menores en condiciones críticas dentro de un remolque refrigerado. Las autoridades han intervenido después de un accidente de tráfico que ha revelado una situación potencialmente mortal para dos niñas.

Jacob Ortell Scott, de 28 años, ha sido detenido inmediatamente después de que los agentes de la Utah Highway Patrol localizaran a sus medias hermanas, de 12 y 14 años, encerradas en un espacio con temperaturas cercanas a los 30 grados Fahrenheit.

Los troopers (Policías Estatales de Carretera) habrían detectado inicialmente "dos pares de ojos" en el interior del remolque durante una colisión múltiple que había involucrado cinco vehículos. Scott, tras ser interrogado, ha reconocido la presencia de las menores en el compartimento, lo que ha desencadenado su inmediata detención por abuso infantil.

Detalles de un rescate inesperado

El trayecto, que comenzó en Huntington (Utah) con destino a Salt Lake City, duró aproximadamente dos horas. El compartimento frigorífico estaba equipado con ropa de cama, mochilas y carecía de salidas para las menores, quienes permanecieron encerradas sin posibilidad de escape.

Las autoridades han revelado que las niñas viajaban aparentemente para realizar pruebas escolares y tareas domésticas en casa de una familiar embarazada. Inicialmente, los agentes consideraron la posibilidad de que estuvieran intentando huir.

Tras ser evaluadas médicamente, las menores no han presentado lesiones físicas y fueron entregadas a otro miembro de la familia. Scott permanece detenido sin derecho a fianza, mientras las diferentes agencias estatales continúan la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del incidente.

El teniente Clay Morgan ha enfatizado la importancia de la prudencia, recordando que viajar en un remolque cerrado representa un riesgo evidente para la integridad personal, especialmente tratándose de menores de edad.

La cobertura periodística ha solicitado declaraciones a múltiples autoridades, incluyendo la Utah Highway Patrol, la policía de Lindon, la oficina del sheriff del condado de Utah y agencias de protección infantil. La investigación continúa abierta para determinar todos los aspectos de este extraordinario caso.