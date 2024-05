"Poner los huevos en distintas cestas": así es la nueva estrategia de Finlandia ante una invasión rusa

Finlandia ha comenzado a almacenar equipo militar fuera de sus fronteras nacionales para prepararse ante una hipotética invasión de Rusia, país con quien comparte la frontera más extensa de toda la OTAN. Entre otras cosas, ha estrechado las relaciones con su vecino Noruega y ha firmado más de 1.000 acuerdos con empresas privadas para “producir equipos o proporcionar servicios en tiempos de guerra”.

El plan preventivo lo ha desgranado el teniente general Mikko Heiskanen, jefe adjunto del Estado Mayor de armamento y logística de las fuerzas de defensa finlandesas, en una entrevista con el Financial Times en la que ha resumido -con términos poco militares pero muy gráficos- cuál es la estrategia: “Estamos poniendo nuestros huevos en distintas cestas”.

“Necesitamos estar preparados para una crisis a largo plazo. Hemos activado algunos de ellos, hemos comprobado todos los acuerdos, hemos probado la adquisición no sólo de municiones sino también de otros materiales. Estamos poniendo a prueba los planes y la preparación de nuestros socios estratégicos”, dijo Heiskanen, cuyo puesto en finlandés se traduce como jefe de economía de guerra.

Tradicionalmente, Finlandia ha mantenido una tensa relación con Rusia, que se ha agriado cuando, a raíz de la invasión de Ucrania, el gobierno finlandés decidió solicitar la entrada del país en la Alianza Atlántica.

Entre otras cosas, el país tiene reservas para al menos seis meses de consumo de los principales combustibles y cereales, y suficientes refugios aéreos para toda su población. Además, casi un tercio de su población adulta son reservistas, lo que da al país de sólo 5,6 millones de habitantes uno de los ejércitos más grandes de Europa y su mayor cantidad conjunta de artillería.

Según explicó Heiskanen al Financial Times, una empresa textil se le podría ordenar en poco tiempo que produzca chalecos antibalas u otros artículos para proteger a las tropas en la batalla.

El Estado finlandés posee partes de la cadena de producción incluso en empresas privadas para poder recurrir a ellas para empezar a fabricar material necesario para la guerra. Ya comenzó a aumentar la producción de municiones después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y ahora está fabricando aproximadamente 10 veces más proyectiles que hace apenas cinco años, según Heiskanen.

El responsable militar cree que la incorporación a la OTAN debía generar un cambio en la mentalidad de Finlandia: “Ya no estamos solos. Podemos confiar en los demás. No necesitamos poner todos nuestros huevos en una sola cesta. No necesitamos ser dueños de todas las vacas para producir leche para nosotros”.

Añadió que Finlandia ha comenzado a almacenar equipo militar en la vecina Noruega y que pronto comenzará en Suecia, otro nuevo miembro de la OTAN, además de buscar en países más lejanos. “Estamos planeando almacenar equipos en otros países. Es una cuestión de seguridad del suministro, la dispersión de las existencias. Ya lo hemos iniciado parcialmente. Pensamos hacerlo especialmente con Suecia y Noruega, pero también con países más lejanos. Se trata de equipos y municiones y tal vez piezas de repuesto”, añadió en la entrevista con el Financial Times.