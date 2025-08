Un presentador del tiempo de EE UU, criticado por usar su móvil para enviar un mensaje en pleno directo: tenía una buena razón

Nick Jansen, meteorólogo del canal KTTC, ha recibido numerosas críticas. ¿El motivo? El 28 de julio, mientras cubría las tormentas en curso en el sureste de Minnesota y el norte de Iowa, el meteorólogo cogió su teléfono móvil para enviar un mensaje en pleno directo.

El gesto fue sin duda inusual, pero este acto tenía un trasfondo importante. Lo hizo para asegurarse de que tanto su esposa como su hijo estuviesen a salvo en el sótano de su casa. "Lo siento, solo quería escribirle a mi esposa", comentó.

Sin embargo, estas explicaciones no sirvieron para convencer a todo el mundo. A través de su cuenta de Facebook Jansen explicó que no solía publicar este tipo de mensaje, pero que "después de cubrir la tormenta durante casi tres horas quería compartir una reflexión. Recibí un e-mail criticándome por mi falta de profesionalismo durante mi intervención. La frase que más me impactó fue una que me preguntaba por qué tenia que llamar a mi esposa para asegurarme de que llevase al bebé a un lugar seguro".

"Me tomo tanto mi trabajo como la seguridad de mi familia muy enserio, soy esposo y padre. Decidí tomarme ese momento para asegurarme de que estaban bien. No es una falta de profesionalismo, simplemente soy humano. Intentemos ser un poco más respetuosos", argumentó Jansen. Esta publicación se ha hecho muy viral y ya lleva más de 9,2 millones de visualizaciones.

La cadena le respalda

La propia KTTC respondió a través de su vicepresidenta, Stephanie Hedrick. "El equipo de KTTC está orgulloso de Nick y del trabajo que realizó con el equipo meteorológico First Akert el lunes por la noche, así como del trabajo que continúa realizando para mantener la seguridad de nuestras comunidades", declaró.

"KTTC sabe que cuando nuestros meteorólogos, presentadores y reporteros transmiten las noticias, también se comunican con sus familias, informándoles y ayudándolas a mantenerse a salvo. En este caso, los espectadores lo vieron de primera mano: Nick fue un buen esposo y padre al tomarse el tiempo para asegurarse de que estuvieran a salvo. Gracias a todos los que apoyan a nuestro equipo en momentos como estos ", sentenció Hedrick.