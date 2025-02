El presidente colombiano asegura que "la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desatado la polémica tras asegurar durante un Consejo de Ministros que la cocaína "no es más mala que el whiskey". Fue este martes cuando el gobierno colombiano protagonizó la caótica reunión, que fue retransmitida por primera vez por la televisión y las redes sociales.

Petro justificó esta decisión afirmando que "todo acto administrativo debe ser público y transparente", no obstante, como apunta EFE, acabó ilustrando la falta de entendimiento que existe entre algunos miembros del gabinete. Uno de los momentos más controvertidos tuvo lugar cuando comenzaron debatir sobre el narcotráfico y sus efectos. Durante su intervención, el presidente colombiano abordó la posibilidad de legalizar la cocaína, y el impacto que esto tendría sobre el crimen organizado. En este sentido, llegó a afirmar que "el negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendría como los vinos".

Petro continuó su reflexión desde la Casa de Nariño, remitiéndose a presuntos estudios científicos para asegurar que "la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky". El mandatario sugiere que este tipo de droga ha sido demonizada siguiendo intereses políticos y económicos, y sugiere que el fentanilo, que se encuentra muy extendido por Estados Unidos, "sí les está matando".

"Trump cree que nos arrodillamos"

El Consejo de Ministros también abordó la llegada de Donald Trump al poder y su política de deportaciones. A finales de enero, los gobiernos colombiano y estadounidense protagonizaron un enfrentamiento, después de que Gustavo Petro se negara a recibir vuelos con inmigrantes deportados procedentes de Estados Unidos. Trump respondió a esta decisión con la imposición de aranceles de hasta un 25% a productos colombianos, llevando al país sudamericano a dar marcha atrás.

En este contexto, el presidente colombiano aprovechó el Consejo de Ministros para criticar nuevamente al presidente de Estados Unidos, ya que considera que los migrantes deben llegar a su país sin estar esposados y que una vez esto ocurra se hablará de negocios. "Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. ¡Ojo! Nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos sí, no estoy diciendo que no, tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas y después hablamos de negocios, no al contrario", expresó.