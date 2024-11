El primer ministro japonés se duerme durante la votación parlamentaria para su reelección

En una insólita escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, fue captado aparentemente dormido durante la votación parlamentaria en la que fue reelegido para el cargo. Las imágenes, difundidas por la cadena Nippon Television, muestran al líder japonés con la cabeza inclinada y los ojos cerrados en plena sesión de la Dieta (el Parlamento japonés).

Mientras los parlamentarios japoneses emitían sus votos para definir quién sería el encargado de liderar el país en la nueva legislatura, Ishiba permanecía sentado junto al portavoz del gobierno, Yoshimasa Hayashi, y al ministro de Finanzas, Katsunobu Kato. El primer ministro dormía mientras esperaba el resultado de la votación, que requirió una segunda ronda para llegar a una resolución final.

La escena no pasó desapercibida y provocó una ola de comentarios y reacciones en la plataforma X, donde se convirtió rápidamente en tendencia en Japón. La actriz japonesa Tomoko Mariya expresó su opinión en un mensaje que resonó entre muchos ciudadanos: "Debería existir una regla de no dormir en las votaciones para elegir al primer ministro". Otros usuarios mostraron su indignación con frases como "Quiero que dimita", "Qué vergüenza" y "No puedo más", reflejando el descontento popular.

Un usuario escribió: "Es algo inédito que el nuevo primer ministro, al que eligen en la Dieta, duerma tanto. Si usted no goza de la salud para aguantar una responsabilidad grande, le recomiendo que dimita para dedicarse al tratamiento". Las imágenes también capturaron las reacciones de Yoshimasa Hayashi y Taro Aso, un importante líder del Partido Liberal Democrático (PLD), quienes parecían sorprendidos por la actitud de Ishiba. “Aso está con un gesto de incredulidad. ¿Por qué Hayashi no lo despierta?”, comentó otro ciudadano en X.

Shigeru Ishiba asumió el cargo de primer ministro el pasado 1 de octubre tras ganar las primarias del PLD y convocó elecciones generales anticipadas para el 27 de octubre, en un intento por consolidar el control de su partido y del Komeito, su aliado budista en el gobierno. Sin embargo, su reelección llega en medio de una caída en la popularidad de su administración, afectada por el descontento ciudadano frente a problemas económicos y escándalos financieros.

En las recientes elecciones, el PLD y el Komeito no lograron retener la mayoría absoluta en el parlamento, lo que deja a Ishiba en una posición de notable vulnerabilidad política, la más frágil que ha tenido un primer ministro japonés en las últimas tres décadas. El panorama se presenta complicado para el líder japonés, quien deberá enfrentar un mandato incierto y lleno de retos en un país donde las expectativas sobre el desempeño y la seriedad de sus dirigentes son especialmente altas.

Con información de Efe