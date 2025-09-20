Por primera vez en 50 años, Londres y Washington construirán juntos aviones militares

Por primera vez en más de cincuenta años, Gran Bretaña ayudará a construir aviones militares bajo contrato para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto es posible gracias a un nuevo contrato entre el Reino Unido y Boeing que creará más de 150 nuevos puestos de trabajo en Birmingham y asegurará otros 190 puestos de trabajo en todo el Reino Unido.

Gracias a este acuerdo, que se anuncia después de la exhibición de buena sintonía entre el premier británico, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro en Reino Unido, se revisarán y modernizarán significativamente dos aviones de pasajeros Boeing 737 existentes para crear dos prototipos de aeronaves de vigilancia y alerta temprana altamente avanzados, según informa en un comunicado el Ministerio de Defensa británico.

El contrato aportará más de 36 millones de libras esterlinas adicionales a la economía del Reino Unido, precisa el gobierno de Starmer.

El Reino Unido ya ha encargado tres aviones de alerta temprana Boeing E-7 Wedgetail de última generación, que constituirán un pilar fundamental de la defensa nacional británica, ya que utilizan radar y sensores para detectar aeronaves, misiles o drones hostiles a más de 480 kilómetros de distancia. Está previsto que el Wedgetail entre en servicio en la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) en 2026.

Actualmente, el programa E-7 Wedgetail sustenta 190 empleos altamente cualificados en Gran Bretaña, 130 de ellos en Birmingham. A medida que Boeing amplía su línea de producción, los nuevos 150 empleos en el Reino Unido modificarán dos prototipos del avión E-7A Wedgetail utilizando fuselajes de nuevos aviones comerciales, que serán los primeros modelos E-7A que llegarán a Estados Unidos.

El anuncio se produce después del lanzamiento de la Estrategia Industrial de Defensa la semana pasada, que estableció 250 millones de libras nuevos fondos para nuevos acuerdos de crecimiento de defensa en todo el Reino Unido, y 182 millones para financiar un nuevo paquete de habilidades que será entregado por cinco nuevos colegios de excelencia técnica de defensa para capacitar y mejorar las habilidades de miles de trabajadores.

"La relación entre el Reino Unido y los EE. UU. nunca ha sido más fuerte, y este nuevo acuerdo con Boeing crea y respalda cientos de puestos de trabajo en todo el Reino Unido, convirtiendo la defensa en un motor de crecimiento y fortaleciendo nuestra seguridad colectiva", explica el secretario de Defensa, John Healey.

Más de 40 proveedores con sede en el Reino Unido participan en el programa E-7 del Reino Unido, incluida la construcción de dos nuevas instalaciones de ingeniería en la RAF Lossiemouth, construidas con proveedores escoceses locales.

Las empresas estadounidenses también se beneficiarán del acuerdo, ya que varias importantes firmas de defensa fabricarán piezas individuales para contribuir a la cadena de suministro global del E-7. Cientos de trabajadores e ingenieros estadounidenses en todo Estados Unidos seguirán prestando asistencia al avión cuando se entregue para su ensamblaje final y verificación.

La flota propia de aviones E-7 Wedgetail de la Royal Air Force se está equipando actualmente en las instalaciones de modificación de Birmingham antes de la entrega del primer avión en 2026.