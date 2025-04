'Proyecto Predicción de Homicidios': así funciona la herramienta de Reino Unido para identificar a posibles asesinos

Reino Unido está dispuesto a dar un paso más en la lucha contra el crimen. El gobierno británico está desarrollando un programa de "predicción de asesinatos" cuyo objetivo es identificar a las personas con mayor riesgo de cometer un crimen antes de que este ocurra.

El polémico proyecto fue revelado por la ONG Statewatch, que asegura que el programa está siendo desarrollado por el Ministerio de Justicia, a petición de la oficina del Primer Ministro. Según el ministerio, el inicialmente bautizado como 'Proyecto de Predicción de Homicidios' se centrará en "revisar las características de los delincuentes que aumentan el riesgo de cometer homicidio" y "explorar el poder" de combinar diversas bases de datos.

¿Cómo funciona?

El programa, que se ha estado desarrollando en secreto, utiliza algoritmos para analizar los datos del Ministerio de Justicia, el ordenador Nacional de la Policía y la Policía del Gran Manchester (GMP). Estos datos incluyen información de miles de personas, desde individuos con antecedentes penales hasta víctimas, testigos o personas desaparecidas.

No obstante, Statewatch sostiene que el uso de los datos no se limitará solo a quienes ya hayan estado involucrados en delitos, sino que también abarcará información sobre personas no condenadas, incluyendo detalles sobre autolesiones, adicciones y otros aspectos relacionados con violencia doméstica y salud mental. Esta afirmación ha sido rechazada por el gobierno británico, que insiste en que el análisis se limita a personas con al menos una condena penal.

¿Cómo se llevará a la práctica?

El Ministerio de Justicia del Reino Unido asegura que el proyecto, que fue encargado por la oficina del ex Primer Ministro Rishi Sunak, se está desarrollando "únicamente con fines de investigación, para ayudarnos a comprender mejor el riesgo de que las personas en libertad condicional cometan actos de violencia grave" y posteriormente se publicará un informe con los resultados.

El gobierno británico ya utiliza otras herramientas para evaluar el riesgo. Una de ellas es el Sistema de Evaluación de Delincuentes (OASys), cuyas conclusiones son entregadas a los jueces e influyen en decisiones a la hora de dictar sentencia, sobre la libertad condicional o excarcelación.

Con el nuevo programa de "predicción de asesinatos", se pretende evaluar si la incorporación de nuevas fuentes de datos mejora los resultados de estas herramientas. Sin embargo, desde Statewatch se muestran escépticos respecto a su efectividad, advirtiendo que "las investigaciones demuestran repetidamente que los sistemas algorítmicos para predecir delitos son inherentemente defectuosos... Este último modelo, que utiliza datos de nuestra policía y del Ministerio del Interior, instituciones racistas por naturaleza, reforzará y amplificará la discriminación estructural que sustenta el sistema judicial penal".

Statewatch también afirma que el sistema "incorporará un sesgo hacia las comunidades racializadas y de bajos ingresos" y consideran "profundamente erróneo" el uso de datos sensibles para desarrollar esta herramienta.