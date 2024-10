Putin y el presidente iraní estrechan su alianza en su primera entrevista

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, e Irán, Masud Pezeshkian, destacaron hoy en su primera reunión las estratégicas relaciones entre sus países y la coincidencia en la valoración de la situación en la arena internacional, sea Ucrania u Oriente Medio. "Nosotros trabajamos activamente en la arena internacional y nuestras valoraciones de los acontecimientos mundiales son a menudo muy cercanas", dijo Putin al comienzo de la reunión que tuvo lugar en Asjabad, capital de Turkmenistán.

Por su parte, según informó el Gobierno iraní en un comunicado, Pezeshkian destacó que la relación con Rusia "es cordial y estratégica". "Económica y culturalmente, nuestros vínculos son cada día más fuertes. La tendencia al alza de la cooperación entre Irán y Rusia debe acelerarse con la voluntad de los máximos líderes de los dos países de fortalecer estos lazos", señaló.

Al mismo tiempo, no dudó en asegurar que Israel, al que se refirió como "régimen sionista" no respeta "ningún marco jurídico y humanitario internacional". "La situación en la región es crítica. Los países europeos y Estados Unidos no quieren que las relaciones entre los países de la región se mantengan en un cauce pacífico", insistió.

Moscú y Teherán han condenado tanto los ataques israelíes contra la Franja de Gaza como los bombardeos contra territorio libanés y sirio, al tiempo que el Kremlin se abstuvo de criticar el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel. El Kremlin ha descartado que Putin tenga previsto mantener contactos, incluido telefónicos, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de reunirse con su colega iraní.

Las conversaciones, que incluyeron un cara a cara, se prolongaron por espacio de casi una hora, según el Kremlin, que agregó que Putin invitó a su colega iraní a visitar Rusia, invitación que Pezeshkian aceptó de buen gusto. Pezeshkian ha confirmado su participación del 22 al 24 de octubre en la cumbre del grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán, pero Moscú quiere que el nuevo presidente iraní efectúe una visita de Estado a Rusia para la firma de un nuevo acuerdo de asociación estratégica integral