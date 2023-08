Putin rompe su silencio tras la muerte de Prigozhin: «Cometió graves errores en su vida»

Vladimir Putin ha roto su silencio este jueves sobre la muerte de Yevgueni Prigozhin. «En cuanto a este accidente de aviación, en primer lugar, quiero expresar mis sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas, siempre es una tragedia. Los datos primarios indican que a bordo viajaban empleados de la empresa Wagner. Se trata de personas que han contribuido significativamente a nuestra causa común de lucha contra el régimen neonazi en Ucrania. Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos», trasladó el presidente ruso en la antesala de su encuentro en el Kremlin con Denis Pushilin, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk.

«Conocí a Prigozhin durante mucho tiempo, desde principios de los años noventa. Era un hombre de destino difícil. Cometió graves errores en su vida. Logró los resultados que necesitaba para sí mismo y cuando se lo pedí para la causa común, como en estos últimos meses», pronunció el líder ruso en un tono frío, calculado y distante, emitido en directo en la televisión nacional. Habían transcurrido poco más de 24 horas del derribo del avión en el que viajaba Prigozhin en compañía de su lugarteniente Dmitri Utkin y otras ocho personas. Un incidente cuya responsabilidad atribuyen los canales de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas, que actuaron en forma de represalia por el motín armado que protagonizó el cabecilla del grupo de mercenarios hacia finales de junio.

Sin embargo, Putin no escatimó en elogios hacia el que fuera su jefe del servicio de catering. «Era una persona de talento, un hombre de negocios de talento, trabajó no sólo en nuestro país, con resultados, trabajó en el extranjero, en África, en particular. Allí se dedicaba al petróleo, el gas, los metales preciosos y otros materiales. Acaba de regresar de África ayer, se reunió con algunos funcionarios aquí», dijo sobre Prigozhin. «Pero lo que es absolutamente cierto, el jefe de la Comisión de Investigación me lo comunicó esta mañana, es que ya han iniciado una investigación preliminar de este incidente».