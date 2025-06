Al Qaeda no desaprovecha la ocasión. En este caso el asesinato de dos diplomáticos judíos en Estados Unidos. Pese a la no adscripción yihadista, en principio, del autor del presunto autor del doble crimen, Elías Rodríguez, los terroristas le citan como ejemplo de lo que tienen que hacer los “buenos musulmanes” y aseguran que obró bajo la inspiración de Alá.

El tal Rodríguez, un filólogo de 30 años nacido y criado en Chicago. está lejos de cualquier escenario violento. Actuó motivado por lo que está ocurriendo en Gaza y para Al Qaeda eso es suficiente. En el número 9 de su revista “Inspire” destaca que “ apenas unas horas antes llevar a cabo el ataque, publicó una declaración justificando su acto como poprotesta lítica contra el genocidio en Gaza y los Estados Unidos, por su apoyo a Israel”.

“El Departamento de Seguridad Nacional (deEE.UU.) juró cazar a los que quedan en América”, se mofan. “No se puede decir que el hombre cometió un acto aislado, más bien, la suya era una voz de fuera de la narración típica, wake-sentimientos dormidos y profundamente tocante el llamado humano innato de que Allah inculcado en todas las personas. Lo que hizo Elías no puede reducirse a una mera "horrible crimen de odio", como lo describió el Sion-Trump, tampoco puede ser descartado como una emo-estallido nacional. Más bien, constituye lo que puede ser un "despertar fuera del sistema", unpromulgado más allá del marco cultural esperado”.

“Se elevó donde los musulmanes cayeron, y dio de sí lo que los que están acostumbrados a los eslóganes altisonantes retenidos por cobardía. Y aquí radica la parte más discordante para los fieles, especialmente los musulmanes que esperaban que la caballería surgiera de los mujahid, no del extranjero cristiano: Esa caballería se extrae de los márgenes de la alienación; que tal "huelga" no surge de convicciones religiosas, sino desde un sentido primordial y sin filtrar de la justicia,una cólera instintiva e infalible, no contaminada por la compromiso o ambigüedad”, subraya.

“Los musulmanes tienen las llaves a los textos sagrados y ubicaciones geográficas. Sin embargo, siguen siendo incapaces. De acuerdo con la mayoría de las circunstancias, la mayoría de las personas que se encuentran en la acción yihadista, no actúan como un hombre sin vínculos con el credo islámico”.

“Al joven cristiano latino cánticos en favor de Palestina. Y luego blande su arma contra esos que derramaron la sangre de los niños de Gaza”, concluye.