Al Qaeda anuncia su intención de asesinar a 10 personalidades del mundo económico norteamericano

Al Qaeda, en una nueva edición de su revista “Inspire”, marca 10 personalidades del mundo económico de los Estados Unidos como objetivos contra los que atentar. La obsesión de los terroristas por los Estados Unidos los lleva, en su imaginario fanático, a considerarse capaces de acabar con la vida de cualquier persona con tal de darse publicidad y repetir, de alguna manera, el daño que hicieron con los atentados del 11-S.

Otra cosa es que lo puedan llevar a cabo, aunque hay que estar prevenidos porque la experiencia demuestra que este tipo de sujetos no amenazan por el simple hecho de amenazar. Por ello, ya que lo publican, es bueno conocer las intenciones de los yihadistas porque la ocultación del posible peligro no supone que no exista.

“En este artículo, mi hermano muyahid, le presento un ejemplo de la lista de objetivos estratégicos de un grupo que creemos que lograremos. Con el establecimiento de este programa práctico para los muyahidines, lograremos objetivos importantes en la guerra, si Dios quiere. Cualquiera que conozca los componentes de la economía estadounidense sabe exactamente la importancia de dichas cifras y su importante papel en la salud de la economía estadounidense. El asesinato de estas figuras económicas, su desplazamiento del territorio estadounidense o incluso su permanencia en la inseguridad tienen repercusiones posteriores en la economía estadounidense, que constituye el pilar más importante de la hegemonía en el mundo”, afirman los cabecillas yihadistas.

Señalan que se deben “utilizar "dispositivos ocultos" para lograr tales objetivos. “En este número profundizaremos en la identificación de las figuras a las que se dirige este programa presentado anteriormente titulado “Cortar el nervio y separar la cabeza del cuerpo”.

Y a continuación, insertan las fotografías de esas 10 personalidades, entre los que se encuentran Warren Buffett; Bill Gates; Ben Shalom Bernanke; Robert James Shiller; Lawrence Joseph "Larry" Ellison;los hermanos Tsarir y Dalhid Nott; Jim Walton; y Sheldon Adelson. De estas personalidades escriben unas pequeñas biografías en las que destacan sus fortunas y, en su caso, su relación con intereses judíos.

Sin duda, se trata de personas que disponen de sus correspondientes sistemas de seguridad, a los que se tendrían que enfrentar los terroristas si es que intentan algo. En la misma revista incluyen un nuevo manual para los “lobos solitarios, en el que se incide en la fabricación de bombas caseras de gran potencia.

Los yihadistas, dentro de su “mesianismo”, les dan la oportunidad de “salvarse”, para lo que deben retirar todo su dinero de los bancos estadounidenses y depositarlo en otros que no coticen en las bolsas de valores estadounidenses. Asimismo, invertir todo tu dinero fuera del territorio americano y anunciarlo a través de los medios de comunicación.