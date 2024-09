Al Qaeda lanza una amenaza de muerte a todos los que, según ellos, ofendan al Islam

La intolerancia de los yihadistas, incapaces de utilizar los medios legales que existen para defender su religión y que optan por el asesinato de los que, según su interpretación, osen ofender al Islam, se pone de manifiesto en la última publicación de Al Qaeda de la Península Arábiga (AQAP), Inspire 8, distribuida por su canal Al Malaheen. En concreto, se refieren al atentado perpetrado por un terrorista a finales de mayo en la localidad alemana de Mannhein, durante un acto islamófobo en el que resultó herido su organizador y asesinado un policía, además de otras personas heridas.

Mantiene Al Qaeda que en ese acto iba a ser quemado el Corán y que el terrorista, que identifican como Sulaiman Ataee, no hizo otra cosa que cumplir su obligación como musulmán.

¿Qué pasaría si los cristianos contestaran de la misma manera contra las constantes ofensas a esta religión? Es obvio que no lo hacen y que, en su caso, acuden a los tribunales. Es la diferencia entre la civilización y la barbarie.

Al Qaeda lo tiene claro y aprovecha la ocasión para lanzar una serie de amenazas:

Primero: Esta operación muestra a los incrédulos el alcance de los celos de los musulmanes por su religión, y que una vida despreciable no tiene sentido para un musulmán frente al cual la cosa más querida que tiene, que es "su religión", es despreciada, sin que él mueva un dedo o se defienda lo mejor que pueda.

Segundo: Puede ser que el gobierno alemán, que está en guerra con el Islam, después de haber perdido a uno de sus oficiales de policía y haber apuñalado a algunos de sus participantes en la ofensa contra el Islam , reconsidere la emisión de tales permisos para estas manifestaciones que contienen una provocación de los sentimientos de todos los musulmanes.

Tercero: La preparación y planificación de la operación fue excelente y más que notable. De hecho, Ataee defendió su religión mientras estaban reunidos para comenzar a preparar su crimen, por lo que este león los atacó antes de que se perpetrara el crimen y seleccionó entre sus objetivos a una persona famosa por su guerra contra el Islam, que es el criminal Michael Stürzenberger. La elección de este momento exime al hermano muyahidín de explicar la razón, el objetivo y el mensaje de su operación. En resumen, para aquellos que siguen la escena, la conclusión del incidente se puede resumir de la siguiente manera: "Un grupo de incrédulos quería ofender a uno de los símbolos más importantes de los musulmanes y quería ofender al Islam y a su gente quemando su Libro Sagrado.

Y añaden una serie de consejos:

1- Se sabe que es posible obtener armas de fuego en los países occidentales de una forma u otra. En Estados Unidos en particular, la posesión de armas está permitida y es legal para todos los hombres y mujeres mayores de edad. Por lo tanto, para disuadir a cualquiera que se burle de nuestro Señor, nuestro Mensajero, nuestra religión y nuestro Corán, y para que la operación sea efectiva y dolorosa, aconsejamos a aquellos que se levantan para defender su religión que usen armas de fuego.

2- Enfocar el tiroteo en los organizadores del evento de burla en primer lugar, después de lo cual se apuntará a aquellos que están a cargo de proteger el evento entre la policía y otros.

3- El círculo de objetivos y asesinatos debe ampliarse para incluir a cualquier funcionario del país que aliente y apoye tales posiciones en nombre de la libertad de expresión. La implementación de esta medida de manera especial podría ser una razón para obligar a los juristas a reconsiderar la aprobación de tales reuniones que provocan los sentimientos de los musulmanes.

Al Qaeda, a través su franquicia AQAP, no hace otra cosa que tratar de justificar los crímenes perpetrados los actores -”lobos”- solitarios, ya que, a ojos de los yihadistas, todo aquel que no es musulmán es un infiel y, por lo tanto, un objetivo legítimo. Aunque en este caso se tratase de atacar contra un acto islamófobo, los terroristas no admiten la libertad de opinión o expresión. Se arrogan el derecho de juzgar, sentenciar y ejecutar en el mismo acto, no admiten las ideas contrarias y, en definitiva, tratan de extender el temor entre los ciudadanos que osen expresar ideas contrarias a las que ellos considerar irrefutables e intocables.

En definitiva, una muestra más del peligro que representan estos individuos para las naciones democráticas, a las que tratan de sojuzgar con sus crímenes.