El rey de Dinamarca otorga más protagonismo a Groenlandia en su escudo ante el interés de Trump por la isla

Donald Trump ha reafirmado su intención de comprar Groenlandia a pocas semanas de su vuelta a la Casa Blanca. Una idea que ya manifestó durante su anterior mandato, y que no parece haber sido bien recibida ni por el gobierno de la isla ártica, ni por las principales instituciones de Dinamarca. El gobierno danés permanece a cargo de algunas de sus competencias, entre las que figuran política exterior y seguridad, ya que Groenlandia es considerada una nación constituyente del Reino de Dinamarca.

Fue una publicación de Trump en sus redes sociales el pasado 22 de diciembre, en la que se podría leer: "A los efectos de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta", la que reavivó la tensión entre las naciones. El mensaje fue rápidamente respondido por el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, quien advirtió: "No estamos a la venta, y no lo estaremos", no obstante, lejos de cesar en su empeño, en las últimas horas Donald Trump ha confirmado la visita de su hijo mayor, Donald Trump Jr, junto a "varios representantes", a la isla este martes.

Mayor protagonismo

En los últimos días, también ha trascendido la intención del rey danés, Federico X, de modificar su escudo de armas. Un cambio que daría más protagonismo a Groenlandia y las Islas Faroe, y que podría suponer una declaración de intenciones ante el renovado interés del magnate por este territorio. Si bien durante cerca de 500 años los escudos de armas reales han incluido tres coronas como símbolo de la Unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia, en la nueva versión estas han sido reemplazados por un oso polar y un carnero, representando respectivamente a Groenlandia y las Islas Faroe.

En un comunicado publicado el pasado 1 de enero en la web de la Casa Real de Dinamarca, desde la institución explican su decisión de la siguiente forma: "Además de las armas de Dinamarca en el primer campo, las Islas Feroe y Groenlandia tienen su propio campo, lo que refuerza la prominencia del Reino en el escudo de armas real. Las Islas Feroe, que tienen las armas más antiguas, se han colocado en el segundo campo, mientras que Groenlandia, con sus armas más recientes, se ha colocado en el tercer campo".

Estados Unidos ya intentó comprar Groenlandia

No es la primera vez que un presidente estadounidense trata de adquirir la isla. De hecho, el presidente Harry S. Truman llegó a ofrecer 100 millones de dólares en 1946 para comprar la que es considerada a día de hoy como la isla más grande del mundo. Si bien esta transacción finalmente no se llevó a cabo, Estados Unidos sí que logró hacerse con lo que hoy se conoce como Alaska a golpe de talonario. Washington pagó un total de 7.2 millones a Rusia para hacerse el territorio.