Sale a la luz la amenaza de Trump a Putin: "Voy a bombardear Moscú, no tengo otra opción"

La hasta ahora buena relación entre Vladímir Putin y Donald Trump podría enfrentarse a un revés, nuevamente vinculado a la guerra en Ucrania. La cadena de noticias CNN ha difundido un audio en el que se escucha a Trump asegurar que estaría dispuesto a bombardear Moscú si continúan los avances en el país invadido.

El audio, emitido por primera vez este lunes por el medio estadounidense, corresponde a un acto de campaña celebrado en 2024. En él, el entonces candidato a la reelección relata ante sus donantes una supuesta conversación con el presidente ruso. "Con Putin, dije: 'Si vas a Ucrania, voy a bombardear Moscú hasta el cansancio' (...) te lo advierto, no tengo opción, el público", afirmó el magnate.

Según continúa el relato, Putin le habría respondido: "'No te creo', dijo, 'imposible'. Y yo contesté: 'Sí es posible'". Trump añadió que el mandatario ruso solo le creyó "un 10%", pero que "ese 10% es todo lo que necesitas (...) y nunca hemos tenido un problema".

En las grabaciones también aparece Trump relatando que habría lanzado una advertencia similar al presidente chino, Xi Jinping, si este decidía invadir Taiwán, territorio al que Estados Unidos presta apoyo militar, entre otros aspectos. Según el presidente, Xi "pensó que estaba loco", a lo que él replicó: "No tengo otra opción. Tengo que bombardearte".

"No logramos absolutamente ningún progreso"

La publicación de los audios se produce poco después de una conversación telefónica de aproximadamente una hora entre Putin y Trump, que fue seguida por una de las mayores ofensivas rusas contra suelo ucraniano. Fue el pasado jueves cuando el republicano instó al presidente ruso a aceptar una tregua, sin éxito. "Conversamos sobre la guerra con Ucrania y no estoy contento con eso (...) no logramos absolutamente ningún progreso", declaró ante la prensa.

Cabe recordar que durante la campaña electoral, Trump aseguró que podría poner fin al conflicto en tan solo 24 horas. Sin embargo, meses después, la guerra sigue estancada y la frustración del presidente estadounidense es cada vez más evidente.

A finales de mayo, en plena ofensiva rusa, Trump recurrió a su red social para manifestar su malestar con el líder del Kremlin, a quien llegó a calificar de "loco": "Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando misiles a ciudades y matando gente, y no me gusta nada (...) Algo le ha pasado. Se ha vuelto absolutamente loco. Está matando a mucha gente sin necesidad", escribió en Truth Social.

Por el momento, el Kremlin no ha reaccionado a los audios del expresidente. Queda por ver si el aparente giro de Trump respecto a Putin se consolidará, o si se trata de una nueva maniobra del imprevisible líder republicano.