Los talibanes liberan a un estadounidense tras pactar con un enviado de Trump en Kabul

El Gobierno talibán liberó este lunes al ciudadano estadounidense Amir Amiri, detenido en Afganistán presuntamente desde diciembre de 2024, tras unas inusuales negociaciones directas en Kabul con un enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"El Emirato Islámico de Afganistán (como se denominan los talibanes) liberó hoy a un ciudadano estadounidense llamado Amir Amiri de la detención", dijo el ministerio afgano en un comunicado que no precisa las causas de la detención.