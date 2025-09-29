El pistolero que mató a 4 personas en una iglesia de Michigan era un veterano de la guerra de Irak

El tirador responsable del ataque del domingo contra una iglesia en Grand Blanc, Michigan (EEUU), fue identificado como Thomas Jacob Sanford, un veterano de la guerra de Irak de 40 años. Según informaron las autoridades, Sanford murió tras un tiroteo con la policía, pero no antes de provocar una tragedia que dejó al menos cuatro feligreses muertos y ocho heridos.

De acuerdo con los reportes policiales, Sanford condujo su camioneta hasta el interior del edificio religioso, donde posteriormente abrió fuego contra los presentes y prendió fuego a la estructura. Imágenes compartidas muestran a equipos de emergencia desplegados en la intersección de McCandlish y Holly Road, mientras intentaban controlar la situación.

La identidad del atacante y su pasado militar rápidamente salieron a la luz. Una fotografía publicada en la cuenta de Facebook de su madre muestra a Sanford posando frente al mismo vehículo supuestamente utilizado en el ataque. Además, el automóvil portaba una matrícula de veterano de la guerra de Irak.

La cadena ABC News confirmó con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos que Sanford sirvió en esa rama militar entre junio de 2004 y junio de 2008. Durante su servicio, alcanzó el rango de sargento y fue desplegado en Irak en agosto de 2007 como parte de la Operación Libertad Iraquí. Su misión culminó tres meses antes de su baja oficial, en marzo de 2008.

En el ejército, Sanford se especializó en la logística de transporte y en la recuperación de vehículos blindados en apoyo a misiones de combate. También prestó servicio en Camp Lejeune, Carolina del Norte, donde desempeñó funciones en logística militar. Según registros oficiales, recibió reconocimientos acordes a su rango, sin distinciones extraordinarias.

Más allá de su faceta militar, Sanford era padre de un niño que enfrentó serios problemas de salud desde su nacimiento, según publicaciones en línea de la familia y del hospital que lo atendió.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible motivo detrás del ataque. Tampoco se ha confirmado si Sanford actuó solo o si hubo algún factor personal desencadenante de la masacre. La investigación sigue en curso mientras la comunidad de Grand Blanc intenta asimilar una de las tragedias más violentas ocurridas en la región en los últimos años.