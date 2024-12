Taxista marroquí detenido tras un incidente con un diplomático ruso al pedir un coche por una aplicación telefónica

Un diplomático ruso de alto rango y su esposa fueron atacados frente a un hotel de Casablanca. El incidente se produjo después de que el diplomático llamara a un automóvil a través de una aplicación telefónica, lo que desencadenó un altercado con un conocido taxista especializado en transporte turístico.

Según Anfa News, el diplomático y su esposa habían llegado a Casablanca procedentes de Rabat tras firmar un acuerdo oficial. Durante su estancia en el hotel, a través de una aplicación electrónica llamó un automóvil para transportar pasajeros, lo que enfureció a un taxista que se encontraba cerca del lugar. La situación desembocó en un acalorado debate; el conductor fue detenido más tarde y llevado ante el Fiscal de la Corona ayer por la mañana.

Youssef Majd, secretario regional de la Pequeña y Mediana Empresa del Transporte por Carretera, confirmó que el incidente no estuvo relacionado con una agresión física, sino que se trató simplemente de una discusión verbal entre los conductores. Añadió que el diplomático no sabía que los servicios de transporte a través de aplicaciones no estaban autorizados en Marruecos y responsabilizó al hotel de orientarle mal.

Mustafa Al-Kihal, secretario nacional del Sindicato Democrático Marroquí, expresó su preocupación por el uso de las aplicaciones telefónicas, calificó al conductor detenido de “víctima” y subrayó que su reacción era normal.

Este incidente ha sacado a la luz la creciente tensión entre los taxistas y las plataformas de transporte en Marruecos. Los sindicatos locales han presentado denuncias oficiales contra estas aplicaciones, al considerar que compiten ilegalmente con los medios de transporte tradicionales.