Trampas con refresco y cerveza: las técnicas que agricultores aprenden en Chipre para combatir al avispón oriental

El avispón oriental (Vespa orientalis) se ha convertido en una amenaza creciente para la apicultura en Andalucía, donde su presencia pone en peligro la salud de las colmenas y la producción de miel. Ante la falta de una respuesta contundente por parte de las administraciones, apicultores de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han decidido tomar la iniciativa y viajar a Chipre para aprender de la experiencia de la Asociación Panchipriota de Apicultores, pionera en el control de esta plaga.

Durante su estancia en Chipre, los apicultores españoles e italianos, coordinados por BeeLife (European Beekeeping Coordination), han compartido cuatro días con apicultores chipriotas, quienes les han mostrado el resultado de años de experiencia en la gestión del avispón oriental. El trabajo comienza a principios de primavera, cuando se visualizan las primeras reinas que salen de la hibernación. Es en ese momento cuando recurren a trampas con colmenas vacías y cebos alcohólicos como la cerveza o con bebidas azucaradas para capturar a las reinas fundadoras.

Posteriormente, para acabar con las obreras en verano, los apicultores utilizan cebos proteicos en botellas de plástico. Esta metodología ha demostrado ser eficaz en la reducción de la población del avispón oriental y ha sido adaptada por los apicultores andaluces para su implementación en la región.

La lucha contra el avispón oriental es crucial para la conservación de las abejas y la biodiversidad en general. Los apicultores de COAG Andalucía, al compartir conocimientos y experiencias con sus homólogos chipriotas, esperan fortalecer las estrategias de control y protección de las colmenas en la región. Esta colaboración internacional subraya la importancia de la cooperación en la lucha contra especies invasoras que amenazan la apicultura y el medio ambiente.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales están llamadas a apoyar estas iniciativas con recursos y políticas públicas que faciliten la implementación de medidas eficaces contra el avispón oriental. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá garantizar la salud de las colmenas y la continuidad de la apicultura en Andalucía.