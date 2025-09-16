Castilla y León adelantará el 70% de las ayudas de la PAC en los primeros días de octubre

El Gobierno que preside Fernández Mañueco ha convertido en tradición adelantar gran patre de las ayudas correspondientes a la campaña de la Política Agraria Común, más conocida como PAC. Y en lo que respecta a la del presente año, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comenzará a abonar dichos anticipos, que representarán el 70 por ciento del total de las ayudas, en la segunda quincena del próximo mes de octubre.

Así lo ha desvelado este martes el director general de la Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez. durante su intervención en la jornada ‘Tecnología en cereal y forraje’, organizada por la Cooperativa Agraria Regional (CAR) y la Junta Central de Usuarios del Bajo Carrión (JCUBC) en el Teatro Sarabia de la localidad palentina de Carrión de los Condes.

Allí, destacaba que Castilla y León es la región de la España autonómica que mejor gestiona los anticipos de todo el país, "porque así se pone de manifiesto con los datos de cada año", decía.

Este adelanto tiene importancia para los agricultores y ganaderos, por cuanto les permite tener liquidez en su día a día en las explotaciones agrarias, y además en un momento clave del calendario agrícola y ganadero.

Durante la jornada, Gómez hacía referencia también a la propuesta para la nueva PAC presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio, y que la Junta rechaza.

Al rspecto, aseguraba que la comunidad defiende una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales.

Unos principios que están recogidos en la posición de comunidad consensuada y suscrita con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) el pasado mes de mayo, a la que se adhirió posteriormente la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl).