Ucrania exige más a Occidente: «Si recibiéramos la misma ayuda que Israel, moriría mucha menos gente»

Mientras la noticia del ataque masivo con drones y misiles iraníes contra Israel apareció en los titulares de prensa de todo el mundo, muchos ucranianos no pudieron evitar hacerse una pregunta: ¿por qué sus socios no podían hacer lo mismo en Ucrania y ayudar a derribar los drones y misiles que aterrorizan al país invadido desde hace más de dos años?

«Si recibiéramos la misma ayuda que Israel, moriría mucha menos gente», dice Anastasia Dolnik, una residente de Odesa de 28 años. La metrópolis del sur ha sido blanco de ataques casi diarios y sus cientos de miles de residentes hacen lo mejor que pueden para continuar con sus vidas en medio del peligro constante.

Mientras que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí y Jordania ayudaron a Israel a derribar la mayoría de las amenazas incluso antes de que llegaran al país atacado, Ucrania ha tenido que depender sólo de unos pocos sistemas modernos de defensa aérea y de ningún avión de combate moderno para repeler las continuas ataques rusos contra sus zonas residenciales e infraestructura. Mientras Rusia ataca múltiples sitios en diferentes momentos, con distintos tipos de armas y desde direcciones variadas, las sobrecargadas defensas aéreas de Ucrania apenas pueden hacer frente a la situación y se muestran incapaces de proteger algunas ciudades importantes de los misiles balísticos.

Sólo esta semana, 18 personas murieron en un ataque contra Chernigiv y nueve en Dnipró, mientras que los daños masivos a las centrales eléctricas significan que el país probablemente experimentará importantes cortes de energía el próximo invierno.

Muchas noches, Anastasia baja al estacionamiento subterráneo debajo de su bloque residencial, donde sigue los informes sobre la llegada de drones y misiles rusos. «Llevamos nuestras sillas, mantas y nuestro gato allí. Últimamente dormimos toda la noche allí», cuenta. La mayoría de los vecinos se ha resignado al peligro constante. «La gente se ve obligada a decidir. O arriesgar su vida y continuar durmiendo para sentirte normal durante el día. O buscar un refugio antiaéreo, perturbar su sueño y luego sentirse muy mal». Sobre todo aquellos que tienen hijos y se sienten responsables de sus vidas, prestan atención a las alarmas. «Esto me rompe el corazón», dice Anastasia, que descartó la idea de ignorar las alarmas después de que un misil impactara en un edificio cercano.

Incluso cuando las defensas aéreas ucranianas derriban un dron o un misil, los fragmentos aún pueden causar daños a las personas y dañar los edificios. Si los aliados ayudarán a Ucrania a interceptar misiles antes de que lleguen allí, como hicieron con Israel, podrían salvar más vidas, subraya Anastasia. «Estamos muy agradecidos por la ayuda que recibimos y no quiero que la gente en Occidente piense que no la apreciamos. Es que no es suficiente», matiza.

Anastasia recuerda el Memorando de Budapest de 1994, según el cual algunos países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos, ofrecieron «garantías de seguridad» a Ucrania a cambio de que renunciara al tercer arsenal nuclear más grande del mundo. «Entiendo que otros países no quieran asustar a su gente e involucrarse plenamente en esta guerra. Sin embargo, tarde o temprano la guerra les llegará de todos modos, si no ayudan a repeler ahora las ambiciones imperialistas rusas en Ucrania», señala.

La respuesta al ataque iraní destruyó el mito de que la acción de los miembros de la OTAN en defensa del tercer país contra drones y cohetes involucra a la OTAN en la guerra, y que el derribo de drones Shahed o misiles puede ser tratado supuestamente como una confrontación directa con el ejército que usó esta arma, apuntó el viernes Volodimir Zelenski. «Para las acciones de los aliados en Oriente Medio no era necesario activar el artículo 5, y los aliados actuaron juntos para proteger a un estado que no es miembro de la Alianza», dijo el presidente de Ucrania en un discurso a los países de la OTAN. «La diferencia en la determinación de proteger la vida y la libertad parece muy extraña: en algún lugar es más fuerte, en otro lugar más débil», añadió refiriéndose al nivel contrastante de implicación de los aliados en la defensa de Israel y Ucrania.

Zelenski criticó antes varias explicaciones dadas por políticos occidentales sobre «diferentes niveles de amenazas», «diferentes espacios aéreos» y «diferentes riesgos de escalada» en Ucrania e Israel. El ministro de Exteriores británico, David Cameron, señaló que Reino Unido no puede utilizar sus aviones para derribar drones rusos sobre Ucrania, porque la participación de las fuerzas de la OTAN conduciría a «una escalada».

«¿Son diferentes las vidas de las personas, no tienen la misma dignidad? Valoramos todas las vidas por igual. Debemos valorarlas por igual. Deben estar protegidos al mismo nivel contra el terrorismo», insistió Zelenski, pidiendo «reglas iguales» ante «las mismas manifestaciones de terror y los mismos ataques con misiles y drones».

El analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko no ve perspectivas de la misma dedicación de los aliados a Ucrania en el futuro cercano. «El contexto histórico es diferente. Estados Unidos ha ayudado a Israel históricamente, por muchos años. El futuro seguro de Ucrania también beneficiaría los intereses estatales de Estados Unidos, pero todavía no tenemos vínculos tan profundos», explicó a LA RAZÓN.

El propio Zelenski también se centró en formas más tangibles en las que los aliados podrían ayudar, instándolos a entregar siete baterías de defensa aérea Patriot, un millón de proyectiles de artillería, como se había prometido anteriormente, misiles de largo alcance y aviación militar, y hacerlo rápidamente.

También reveló que Rusia ha lanzado 1.200 misiles, más de 1.500 drones Shahed y más de 8.500 bombas aéreas guiadas sólo este año. En tales condiciones, cualquier retraso se traduce en muertes tanto de civiles como de soldados ucranianos que luchan contra los incesantes ataques de Rusia, que busca sacar provecho de la aparente vacilación de los aliados de Ucrania. «Nuestros soldados ucranianos –verdaderos héroes– están haciendo todo lo posible para repeler los ataques rusos. Pero no es justo que deban resistir las bombas solo con valentía», remató Zelenski.