Ucrania ya ha iniciado su contraofensiva militar, según el "Washington Post"

La esperada ofensiva ucraniana ha comenzado, según confirmna fuentes del Ejército de Ucrania al diario "Washington Post". Según las mismas fuentes, las tropas que ahora se dice que avanzan hacia las áreas ocupadas por Rusia estarán parcialmente equipadas con armas occidentales y serán entrenadas por países occidentales.

Los blogueros militares rusos también parecen, al menos parcialmente, confirmar la información, ya que varios escribieron sobre los feroces combates en la región de Zaporiyia, que durante mucho tiempo se ha visto como un foco probable de la contraofensiva ucraniana.

El lanzamiento de la ofensiva no ha sido confirmado oficialmente por Ucrania. Sin embargo, la viceministra de Defensa del país, Hanna Mailar, escribió en Telegram que "en el este, nuestras fuerzas están activas en dirección a Bajmut. Las batallas están en curso. En algunos lugares, el enemigo intenta atacar, pero sin éxito. En dirección a Zaporiya, alrededor de Orichiv, el enemigo está activo en una posición defensiva".

Algo que podría ser una confirmación de que Ucrania actualmente está realizando ataques en esta zona. Cuando se le preguntó si la contraofensiva había comenzado, un portavoz del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania respondió que no tenía esa información, informa Reuters.

El ejército de Ucrania no confirma la información de que se ha lanzado una contraofensiva. "No tenemos tal información. Y no comentamos sobre fuentes anónimas", dijo el portavoz. El Gobierno ucraniano ha enfatizado repetidamente que no dirá cuándo comenzaría la operación.