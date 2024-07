Ucrania lanza una andanada de drones sobre la región rusa de Rostov

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han derribado alrededor de una treintena de drones ucranianos sobre la región de Rostov durante la madrugada del sábado, han informado las autoridades locales. "En total, esta noche las fuerzas de defensa aérea han interceptado y destruido 26 vehículos aéreos no tripulados en la región de Rostov", ha comunicado el gobernador de la región, Vasili Golubev, a través de su cuenta oficial de Telegram.

Golubev ha aclarado, no obstante, que "los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar donde cayeron los restos de los drones" y que "no ha habido víctimas como resultado del ataque". Previamente, el gobernador había notificado a través de la misma plataforma que las fuerzas de defensa aérea habían destruido "más de diez vehículos aéreos no tripulados" en el norte de Rostov. "Actualmente, el Ejército continúa trabajando para repeler un ataque aéreo masivo", continuaba esta primera información, que apuntaba también que no había víctimas y que las autoridades estaban a la espera de "aclarar información sobre las consecuencias sobre el terreno".

Este ataque masivo llega después de que al menos dos personas hayan muerto este viernes a causa de un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Bilozerka, situada en la provincia de Jersón --parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin--, según han denunciado las autoridades de Ucrania.