Los cuatro países europeos que Vladimir Putin quiere invadir si gana la guerra de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, está de gira por Lituania en busca de ayuda para reforzar sus defensas aéreas en medio de la última e intensa oleada de ataques rusos con misiles y drones. Aprovechando la visita, Zelenski compartió un mensaje en su canal de Telegram para compartir sus preocupaciones en materia de seguridad, su esperanza de que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea y en la OTAN y hacer un llamamiento para lograr alianzas que le permitan producir drones y tecnología para continuar haciendo frente a la invasión del ejército de Vladimir Putin.

En ese mensaje, el presidente ucraniano mostró su preocupación por el futuro de varios países europeos en el caso de que Rusia finalmente gane la guerra de Ucrania. Hizo hincapié en el riesgo que corren los países Bálticos, sus grandes aliados en el conflicto y que han presionado para que los países occidentales proporcionen armas para poder mantener la resistencia frente a los rusos.

Zelenski hizo una severa advertencia de que estos países europeos podrían "ser los siguientes" en la lista de objetivos de Vladimir Putin. Durante una comparecencia ante los medios nombró a Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia como objetivos potenciales, afirmando que "pueden ser los siguientes. Y es seguro si no resistimos". Lituania, Letonia y Estonia fueron capturados y anexados por Josef Stalin durante la Segunda Guerra Mundial y no recuperaron su independencia hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. El paso siguiente fue unirse a la OTAN en 2004 para evitar nuevos ataques en el futuro y estar bajo la protección militar de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Durante su visita, el líder ucraniano agradeció a Lituania el esfuerzo que ha hecho para proporcionarle ayuda militar por valor de cerca de 200 millones de euros y advirtió de que las intenciones de Rusia no es sólo hacerse con Ucrania: "Hemos escuchado recientemente que comenzaron a hablar de Finlandia, comenzaron a hablar de la independencia de Uzbekistán, etc. Putin no parará hasta que lo detengamos entre todos".

El pasado mes de diciembre, el inquilino de Kremlin advirtió sobre los "problemas" de su país con Finlandia después de que el país nórdico hiciera públicas sus intenciones sus planes de unirse a la OTAN. "¡Occidente ha tomado Finlandia y la arrastraron a la OTAN! Todas las disputas territoriales que teníamos se resolvieron resolvieron hace mucho tiempo. No había problemas, pero ahora los habrá porque crearemos el distrito militar de Leningrado y concentraremos allí las unidades militares", afirmó Putin. Finlandia se unirá pronto a la OTAN y Suecia podría seguir sus pasos ante el miedo de que las hostilidades con Ucrania se extendieran a sus países.

Ucrania.- Zelenski inicia una gira por países bálticos, "amigos fiables y aliados con principios" EUROPAPRESS

Ahora, el objetivo de Zelenski es reforzar sus defensas aéreas para hacer frente a los intensos ataques rusos con misiles y drones y aprovechar este periodo de ataques a larga distancia para tratar de hace acopio de suministros y municiones. "Tenemos una carencia grave de sistemas modernos de defensa aérea", lamentó en Vilnius y reconoció que es un problema de difícil solución porque países que podrían proporcionárselo no tienen suficiente stock. "Los almacenes están vacíos. Y hay muchos desafíos para la defensa mundial", afirmó. Por ello, una de sus prioridades es acelerar el desarrollo de su industria de defensa y establecer proyectos conjuntos con otros gobiernos para acelerar la producción de municiones y armas.

El viaje a Lituania es un primer paso en este sentido, ya que el líder ucraniano firmó varios acuerdos en este sentido y hará lo mismo con los demás países bálticos. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, anunció que enviará municiones, generadores y sistemas de detonación a Ucrania este mes y que proporcionará vehículos blindados de transporte de personal a partir del mes de febrero.

Desde el inicio de la guerra, la diplomacia ucraniana logró el apoyo de EEUU, Alemania y Reino Unido que ha sido fundamental para aguantar las ofensivas de las tropas comandadas por el Grupo Wagner. tanques Leopard alemanes. sistemas de misiles Patriot estadounidenses, misiles de crucero Storm Shadow del Reino Unido... Pero con el paso de los meses, la ayuda se ha frenado y Kiyv necesita nuevos suministros para hacer frente al invasor. Biden propuso un plan de miles de millones de dólares para Ucrania que está paralizado en el Congreso y del millón de proyectiles de artillería prometidos por la Unión Europea sólo han llegado 300.000.