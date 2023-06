Ucrania reconoce que la contraofensiva va más lenta de lo esperado pero que no se puede medir solo en kilómetros conquistados

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha reconocido que el progreso de las contraofensivas ucranianas ha sido más lento de lo esperado, probablemente debido a las efectivas defensas rusas, y ha reconocido que llevará tiempo. El mandatario señaló que los avances no son fáciles porque las fuerzas rusas han minado 200.000 kilómetros cuadrados de territorio de primera línea.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, también se refirió a este tema y ofreció unas cifras muy lejanas de la realidad y del propio desarrollo de los enfrentamientos, pues aseguró que que sus tropas rusas han destruido 244 tanques y 679 vehículos blindados desde que comenzaron estas operaciones el 4 de junio.

La defensa doctrinalmente sólida de las fuerzas rusas en el oeste del Óblast de Zaporizhia y las posiciones defensivas preparadas en todo el sur de Ucrania probablemente estén ralentizando los avances ucranianos, como explica el Institute for the Study of WAR (ISW) en sus informes. Según un milblogger ruso las posiciones defensivas rusas en el sur de Ucrania, denominadas "línea Surovikin" en honor al excomandante general del teatro de operaciones, consisten en varias zonas defensivas entre líneas a lo largo de posiciones elevadas dominantes hasta 30 km en territorio controlado por Rusia. Esta misma fuente afirmó que dicha línea está formada por varias docenas de baluartes de pelotones y compañías, y una línea defensiva principal de aproximadamente 25 kilómetros hacia atrás con campos de minas, zanjas antitanques y otras estructuras defensivas en el medio, aunque la extensión de estas defensas a lo largo de toda la línea del frente no está clara. Es probable que estas líneas defensivas rusas estén dispuestas para permitir que un primer escalón de fuerzas rusas, desplegadas en la línea defensiva avanzada, frene el avance de las ucranianas, mientras que un segundo escalón desplegado más cerca de la línea defensiva principal lanzaría contraataques contra cualquier avance ucraniano, además de proporcionar posiciones de respaldo preparadas para las unidades rusas de primera línea.

Es poco probable que las ganancias territoriales ucranianas localizadas interrumpan de inmediato estas líneas defensivas rusas y es menos probable que los intentos ucranianos localizados de avances rápidos las degraden.

El ritmo general más lento de lo esperado de las operaciones de contraofensiva ucranianas no refleja el potencial ofensivo más amplio de Ucrania, y es probable que las fuerzas ucranianas estén estableciendo con éxito las condiciones para un esfuerzo principal futuro a pesar de los reveses iniciales.

Los funcionarios ucranianos han señalado durante mucho tiempo que la contraofensiva ucraniana sería una serie de acciones ofensivas graduales y secuenciales y, más recientemente, han observado que las operaciones en curso actualmente no representan el objetivo principal de la planificación de la contraofensiva de Ucrania.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, enfatizó el 20 de junio que no es útil medir el éxito de las acciones militares basándose "únicamente en kilómetros o en el número de asentamientos liberados". La declaración de Malyar se hace eco de la observación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenski de que la guerra no es una "película de Hollywood" que produzca resultados inmediatos y tangibles.

La observación de que las operaciones ucranianas actuales pueden tener objetivos que no son simplemente territoriales es importante. Las fuerzas ucranianas pueden estar realizando varias operaciones ofensivas en todo el teatro para desgastar gradualmente a las fuerzas rusas y establecer las condiciones para un esfuerzo principal futuro. Las pérdidas son inevitables en ambos lados, pero la planificación operativa cuidadosa en el lado ucraniano probablemente busca mitigar y equilibrar esta realidad con la observación igualmente importante de que la degradación de la mano de obra rusa es un objetivo valioso.

El jefe del Grupo Wagner Yevgeny Prigozhin expresó su preocupación de que las fuerzas rusas están sufriendo importantes pérdidas humanas y de equipos como resultado de los continuos ataques ucranianos, especialmente en el sur de Ucrania.