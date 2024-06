Unidades rusas reciben orden de ejecutar a prisioneros ucranianos

Algunas unidades rusas recibieron la orden de no tomar prisioneros a soldados ucranianos y ejecutarlos en el campo de batalla, informa el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, después de que se encontrara la cabeza cortada de un soldado ucraniano en la región de Donetsk. Según, el lunes el Ejército ucraniano recibió información de que a una de las unidades rusas en el distrito de Volnovaja se le había ordenado no capturar a los ucranianos sino decapitarlos.

Durante un reconocimiento aéreo en la línea del frente, el Ejército ucraniano descubrió un vehículo blindado dañado de las Fuerzas de Defensa. Encima encontraron la cabeza cortada de un defensor ucraniano ya identificado. «Se trata de una barbarie terrible que no tiene cabida en el siglo XXI», subrayó Kostin. Según él, estas «órdenes criminales» fueron dictadas a nivel de mando de batallón y compañía. «Desafortunadamente, ha habido muchos casos de ejecución de soldados cautivos por parte de los rusos», explicó anteriormente a LA RAZÓN Maksym Golubok, jefe de estado mayor de la brigada «Jartia» de la Guardia Nacional de Ucrania.

Los soldados rusos fueron identificados después de ejecutar a cuatro soldados ucranianos que intentaron rendirse durante una batalla en mayo cerca de Robotyne, en la región de Zaporiyia. «El vídeo de la ejecución muestra a cuatro soldados ucranianos rindiéndose, con las manos en alto y sin armas. Después de que los rusos los obligaron a acostarse boca abajo, les dispararon a quemarropa», relata la inteligencia militar ucraniana.

Cinco oficiales del 70º regimiento de fusileros motorizados del Ejército ruso han sido identificados como responsables de la ejecución. Es posible que también hayan estado involucrados en otros casos, con la orden de disparar a varios soldados por parte de un oficial interceptado por la inteligencia militar de Ucrania.

Solo en tres meses, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la ONU confirmó 32 casos de ejecuciones de prisioneros ucranianos por parte de Rusia. Estos casos demuestran el «completo desprecio de Rusia por el derecho internacional y la moralidad universal», subrayó Kostin. «Todo líder mundial que le dé la mano a Putin debería darse cuenta de que está dándole la mano a una persona que tolera asesinatos bárbaros», afirmó. «La cuestión es cómo reacciona el mundo ante estas violaciones del derecho internacional», afirmó también Golubok.

Para ver el «verdadero rostro» de Rusia, basta con ver en qué estado regresan a sus países los prisioneros de guerra ucranianos y rusos cuando se producen raros canjes, señala. «Después de conocer y hablar con los chicos, no pudimos recuperarnos de lo que vimos y oímos durante una semana», compartieron los fotógrafos Kostiantyn y Vlada Liberov tras visitar en un hospital a algunos de los cautivos ucranianos que fueron liberados por Rusia en mayo.

Los prisioneros se encuentran ahora en una rehabilitación larga e impredecible. No se les recomienda hablar públicamente sobre sus experiencias. Las primeras semanas en casa están marcadas por la euforia de estar finalmente de regreso en Ucrania, después, en algunos casos, de dos años de cautiverio. Sin embargo, los médicos advierten de que pronto se harán evidentes los efectos psicológicos de la privación de sueño y comida, las palizas y otros tipos de tortura, así como el aislamiento total de sus familias y las noticias sobre el curso de los acontecimientos en Ucrania. «Las fotos hablan por sí solas», subrayan los Liberov.

Algunos de los soldados perdieron entre 40 y 50 kilos en cautiverio. Incluso después de semanas en un hospital de Ucrania, todavía parecen esqueletos vivos, con la piel adherida firmemente a los huesos. Muchos todavía tienen úlceras, lo que atestigua las condiciones de retención. Según Ucrania, alrededor del 95% de todos los prisioneros liberados hablan de haber sido sometidos a tortura. «Recuerdo que uno de ellos me dijo: ‘debemos hacer todo lo posible para que esto no le vuelva a suceder a nadie más’», escribe Kostyantyn Liberov. «Pero sigue sucediendo, todos los días. Gran parte de nuestro pueblo se encuentra todavía en cautiverio ruso. Y esto parece no tener fin», continúa.

Mientras, los soldados rusos cautivos fueron vistos en mucho mejor forma física cuando subieron a los autobuses antes del último intercambio. Mantenidos en varias instalaciones, tienen derecho a comunicarse con sus familias en Rusia, mientras que los seres queridos de muchos prisioneros ucranianos desconocen incluso su paradero, por no hablar de su estado de salud.

Según las Convenciones de Ginebra, los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad y dignidad, y se les deben proporcionar raciones básicas diarias de alimentos que sean «suficientes en cantidad, calidad y variedad para mantener a los prisioneros de guerra en buen estado de salud y evitar la pérdida de peso o el desarrollo de deficiencias nutricionales».