El vicepresidente de EE UU, obsesionado con los ovnis: "Mi intención es llegar al fondo de este misterio"

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ha manifestado públicamente su profunda fascinación por los ovnis, describiendo su interés como una obsesión genuina y un compromiso por desentrañar los misterios que rodean estos fenómenos inexplicables.

Durante una reciente aparición en el podcast estadounidense Ruthless, Vance expresó su determinación de investigar a fondo los avistamientos que han generado intriga dentro del país, revelando una cierta obsesión con todo lo que rodea este tema.

El político ha señalado que durante sus vacaciones de agosto será una oportunidad única para profundizar acerca de los eventos relacionados con los ovnis, particularmente aquellos que captaron la atención nacional durante el año anterior. "Mi intención de intentar destapar del todo el tema de los ovnis. Aún no he llegado al fondo del asunto, pero sólo llevamos seis meses en el gobierno y hemos estado muy ocupados", dijo Vance entre risas.

Contexto de los avistamientos

Su enfoque se centra especialmente en comprender los detalles de los avistamientos reportados, principalmente los ocurridos en New Jersey. Los incidentes en cuestión nacen de avisos sobre aeronaves no identificadas sobre el arsenal de Picatinny, con dimensiones similares a vehículos. A pesar de la fuerte expectación mediática que ha generado, un informe previo de la Administración Federal de Aviación no registró manifestaciones anómalas oficiales.

Esta tendencia de investigación no es aislada. Otros funcionarios de la administración Trump, como el exsenador Marco Rubio, han expresado previamente su interés en estos fenómenos. Rubio incluso ha declarado que altos funcionarios poseen "conocimiento de primera mano" sobre programas secretos de recuperación de naves no identificadas.