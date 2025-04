El vídeo publicado por Trump de un ataque aéreo de EEUU a los hutíes: "¡Nunca más hundirán nuestros barcos!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este viernes en sus redes sociales un vídeo en el que se muestra un ataque aéreo contra un supuesto grupo de rebeldes hutíes que se habría reunido para organizar una agresión contra objetivos estadounidenses y ha advertido que "nunca más" dañarán sus barcos.

"Estos hutíes se reunieron para recibir instrucciones sobre un ataque. ¡Uy, no habrá ningún ataque de estos hutíes! ¡Nunca más hundirán nuestros barcos!", ha escrito el presidente como acompañamiento de las referidas imágenes, cuya duración no supera los 25 segundos y en las que no se aprecia ningún elemento identificativo.

En el clip, se observa a un grupo de personas reunidas en un óvalo disperso a lo largo de lo que parece ser un camino o una carretera. En todo momento, la imagen está presidida por una cruz similar a la de la cámara de un arma de fuego, se superpone sobre el grupo. Tras unos segundos, se percibe una explosión y, acto seguido, el vídeo queda oscurecido por una columna de humo, antes de mostrar varios vehículos estacionados en un lateral.

El presidente estadounidense ha compartido esta grabación después de que la insurgencia hutí de Yemen haya anunciado este viernes un nuevo ataque contra el portaaviones estadounidense 'Harry S. Truman', la principal plataforma de lanzamiento de la nueva operación norteamericana contra el movimiento armado.

Ello tras el anuncio este mes por parte del mismo Trump del comienzo de una "acción militar decisiva y contundente" contra los hutíes en respuesta a su campaña de ataques en el mar Rojo --llevada a cabo en respuesta a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, reactivada el 18 de marzo, en violación del alto el fuego alcanzado en enero.