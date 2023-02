Londres y la UE ultiman un pacto para Irlanda del Norte

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja este lunes a Reino Unido para entrevistarse con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en lo que parece el último empujón final antes de que las dos partes anuncien un nuevo protocolo para Irlanda del Norte, tras semanas de renegociaciones. Parece que la fumata blanca podría producirse incluso este mismo lunes. El viceprimer ministro Dominic Raab aseguró el domingo por la mañana que el anuncio es «cuestión de días». Los dos líderes políticos comparecerán este lunes ante los medios de comunicación desde la localidad de Berkshire, en el sur de Reino Unido.

Se trata de un paso decisivo para el primer ministro, elegido tras al dimisión de Liz Truss, ya que debe convencer tanto a los unionistas de Irlanda del Norte como al ala dura de su partido de las bondades de este nuevo pacto. El propio ex primer ministro, Boris Johnson, que fue artífice del acuerdo original (aunque luego no tuviera ningún interés en cumplirlo), ha avisado a Sunak de que no firme un nuevo pacto con los Veintisiete. Una vez más parece que el Brexit puede incendiar la política británica y dejar a otro primer ministro chamuscado.

En la últimas semanas el optimismo reinaba en la capital comunitaria, pero como tantas veces durante las negociaciones del Brexit, la palabra final está en lo que pase al otro lado del Canal de la Mancha. El acuerdo firmado entre Reino Unido y la UE intenta evitar una frontera dura entre las dos Irlandas que ponga en peligro los acuerdos de Viernes Santo que terminaron con décadas de terrorismo por parte del IRA.

A su vez, este pacto también persigue preservar la integridad del mercado único con una serie de controles a las mercancías en el Mar de Irlanda, ante el temor de que algunos productos no se queden en territorio británico sino que puedan llegar a los Veintisiete, sin respetar las normas que rigen en el mercado único europeo. Para hacer más fácil el cumplimiento de este texto, la UE ha ofrecido durante estos años agilizar los procedimientos y los controles sanitarios y fitosanitarios para la creación de corredores rápidos de transporte de mercancías. Pero estas concesiones no han sido suficientes. Los problemas de desabastecimiento y el colapso en los controles han sido la nota dominante durante los últimos años.

Aunque Irlanda del Norte ya no pertenece al territorio europeo se pusieron en marcha una serie de disposiciones para que el territorio quedase sujeto a una serie limitada de normas relacionadas con el mercado único y la unión aduanera. Uno de los puntos que más desagrada a la línea dura del Partido Conservador es el papel que sigue ejerciendo el Tribunal de Justicia de la UE sobre Irlanda del Norte, como garante último de que se cumple esta normativa.

Mark Francois, diputado tory que preside el grupo de euroescépticos European Research Group, ha avisado de que sería «muy poco sabio» firmar un acuerdo con la UE sin que éste sea refrendado por la Cámara de los Comunes y tampoco acepta el papel del Tribunal de Justicia de la UE, aunque éste haya sido recortado en el acuerdo renegociado en las últimas semanas.