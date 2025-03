El vuelo que nunca llegó: 300 pasajeros estuvieron horas en el aire sin baños y tuvieron que volver por el mar olor

El avión se ha consolidado como uno de los medios de transporte más populares, destacándose por ser una de las formas más rápidas y cómodas de viajar. De hecho, según datos proporcionados por Statista, anualmente se programan más de 30 millones de vuelos, y la cifra estimada de pasajeros en 2023 alcanzó los 4.500 millones, lo que ratifica la recuperación prepandemia del sector.

A pesar del temor que suele rodear a la aviación, un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) revela que la probabilidad de que un pasajero muera a bordo de un avión es de una entre 13,7 millones. No obstante, esto no excluye que, en ocasiones, se presenten fallos no mortales en las aeronaves, las cuales, a pesar de contar con tecnología avanzada, no están exentas de fallos mecánicos, condiciones meteorológicas adversas o situaciones imprevistas que pueden poner en riesgo tanto la puntualidad como, en algunas ocasiones, la seguridad de los pasajeros.

Tuvo que regresar a Chicago tras cinco horas en el aire

Un avión de la aerolínea Air India que partió de Chicago con destino a Nueva Delhi experimentó una serie de contratiempos que obligaron a la aeronave a regresar a su punto de origen después de cinco horas de vuelo. La aeronave afectada fue un Boeing 777-300ER, que transportaba a cientos de pasajeros. Aproximadamente una hora y 45 minutos después del despegue, la tripulación fue informada de que algunos de los baños estaban fuera de servicio, según lo indicado por un portavoz de Air India a CNN. Sin embargo, la situación empeoró, ya que poco después se descubrió que fueron 8 de los 12 baños los que quedaron inoperativos, lo que generó olores desagradables e incomodidad entre los pasajeros.

Ante este panorama, la tripulación se vio obligada a tomar una decisión: regresar al aeropuerto de Chicago o intentar aterrizar en un aeropuerto europeo. Sin embargo, según informa la BBC, debido a las restricciones operativas nocturnas en estos, se optó por dar la vuelta mientras sobrevolaban, "pensando exclusivamente en la comodidad y seguridad de los pasajeros", afirmó el portavoz de Air India.

Una investigación posterior reveló que los atascos en las instalaciones sanitarias se produjeron porque algunos pasajeros habrían arrojado bolsas de polietileno, trapos y ropa, que quedaron atrapados en las tuberías. Una vez de vuelta en Chicago, a los pasajeros se les facilitó la estancia en hoteles, mientras eran reubicados en otros vuelos para continuar su viaje.