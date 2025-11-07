Yihadista del Estado Islámico agrede a funcionarios de prisiones en Estados Unidos

Un ciudadano canadiense que ya cumple condena por planear un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York se ha declarado culpable de múltiples delitos derivados de una violenta agresión en 2020 contra dos funcionarios penitenciarios en una prisión federal de Pensilvania.

Según la Fiscalía, Abdulrahman El Bahnasawy, de 27 años y originario de Ontario, Canadá, admitió haber atacado a dos funcionarios de la Penitenciaría Federal de Allenwood con un arma improvisada con parte de un escritorio de acero dentro de su celda. Uno de los funcionarios sufrió heridas graves, incluyendo la pérdida de un ojo, mientras que el otro resultó apuñalado en la mano durante el ataque.

Cuando los agentes detuvieron a Bahnasawy, los investigadores encontraron una nota en su calcetín que declaraba que el ataque se había llevado a cabo «para el Estado Islámico», junto con un juramento de lealtad al ISIS pegado con cinta adhesiva en el interior de su taquilla. Bahnasawy se declaró culpable de agresión, intento de asesinato, posesión de contrabando y proporcionar apoyo material al ISIS, una organización terrorista extranjera designada.

En el momento del ataque, Bahnasawy cumplía condena en prisión por su participación en un complot de 2016, dirigido por el ISIS, para perpetrar atentados con bomba y tiroteos en la ciudad de Nueva York durante el Ramadán.