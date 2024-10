Zelenski quiere que la guerra con Rusia acabe en 2025

Volodimir Zelenski ha declarado este viernes al término de una gira europea en Berlín que su objetivo es que la guerra termine en 2025. En Alemania, el presidente ucraniano obtuvo la promesa por parte del canciller Olaf Scholz de que la ayuda alemana no disminuirá en un momento en que Kyiv lucha en el frente oriental contra las tropas rusas.

El objetivo de la gira europea de Zelenski era presentar su «plan de victoria» para obligar a Moscú a poner fin a la guerra lanzada en febrero de 2022 por el Kremlin, y pedir más armas para hacer retroceder a las tropas rusas del territorio ucraniano. «Ucrania quiere un fin rápido de la guerra», expresó Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Scholz. «Para nosotros es muy importante que la ayuda no disminuya el año que viene».

El canciller alemán, cuyo Gobierno tiene previsto, para disgusto de Kyiv, reducir a la mitad la suma destinada a la ayuda militar bilateral a Ucrania, hasta los 4.000 millones de euros de aquí a 2025, trató de tranquilizar a su interlocutor. «Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará», afirmó Scholz. El compromiso alemán y europeo con Ucrania es también un «mensaje claro a Putin: jugar con el tiempo no funcionará», apuntó. La búsqueda de «una paz justa y duradera para Ucrania sigue siendo el principio rector de nuestra acción conjunta», insistió el canciller alemán, que advirtió sin embargo que los aliados no aceptarán «una paz dictada por Rusia».

Durante su encuentro con Scholz también estaba previsto que el líder ucraniano renovara su llamamiento a Alemania para que le suministrara más armas, en particular misiles de largo alcance capaces de alcanzar territorio ruso. A pesar de las presiones, incluso en el seno de su coalición con los Verdes y los Liberales, el líder socialdemócrata se ha negado categóricamente hasta ahora a suministrar misiles Taurus, misiles sofisticados con un alcance de unos 500 km, por temor a una escalada entre la OTAN y el Kremlin, que plantea periódicamente la amenaza nuclear.

Reconstrucción

La gira de Zelenski coincide también con el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania. Además, el ejército ruso ha intensificado en las últimas semanas sus bombardeos sobre infraestructuras críticas de cara al invierno. En la noche del jueves, los ataques rusos mataron a cuatro personas, entre ellas un adolescente, e hirieron a otras diez en la región costera meridional de Odessa. En este sentido, Scholz anunció una ayuda a corto plazo de 170 millones de euros para contribuir a reparar las infraestructuras dañadas.

Tras sus primeras escalas en Londres y París, donde negó que hubiera conversaciones en curso sobre un alto el fuego, Zelenski se reunió el jueves con la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni. Posteriormente, Meloni anunció que Italia acogería la próxima conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania los días 10 y 11 de julio de 2025. «Ucrania no está sola, y estaremos a su lado todo el tiempo que sea necesario», afirmó la líder de ultraderecha.

Antes, el presidente ucraniano había sido recibido en París por su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien le aseguró que la ayuda de Francia –que esta semana confirmó la entrega de cazas Mirage 2000-5 en el primer semestre de 2025– continuará «conforme a sus compromisos». Este viernes, Zelenski también se ha reunido con el papa Francisco en el Vaticano, a quien pidió el apoyo diplomático de la Santa Sede para ayudar a repatriar a los ucranianos detenidos por Moscú.