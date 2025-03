Palabra del día: ¿Qué significa 'delulu', la expresión que popularizó la película 'Del revés 2'?

Aunque el español tiene más de 93.000 palabras, excluyendo tecnicismos y términos especializados, se calcula que un hablante nativo usa únicamente entre 15.000 y 20.000 de ellas. Esto implica que, en promedio, una persona en nuestro país desconoce alrededor del 80% del vocabulario disponible.

Con el fin de acercar a los hablantes a la riqueza de nuestro idioma, en LA RAZÓN hemos diseñado una serie de juegos y acertijos con palabras poco comunes. No obstante, es importante recordar que usar un vocabulario raro innecesariamente no refleja inteligencia, sino que puede parecer pretencioso. Por eso, también explicaremos cuándo y en qué situaciones es apropiado utilizar estos términos.

En el juego de hoy, les presentamos un término que proviene del anglosajón y se ha puesto muy de moda en los últimos años, especialmente entre los jóvenes y en redes sociales: 'delulu'. Para desvelar su significado, deberán utilizarlo para completar el hueco de las cuatro frases que les mostraremos a continuación. Pero cuidado, solo encajará bien en una, así que su tarea será averiguar en cuál es. Al final del todo, les daremos la solución: ¡Comenzamos!

sábado 15 de marzo de 2025

A) Nos juntamos el otro día los de la cuadrilla para probar unas cervezas artesanas, no veas, estaban ____, las mejores que tomé nunca.

B) Me pregunto quién será la nueva ____ que han contratado en mi oficina, parece una mujer bastante simpática.

C) Se nos estropearon pronto las vacaciones: un ____ le picó a Juan en el pie y tuvimos que correr a urgencias a que le trataran.

D) Juan cree que va a volverse millonario sin trabajar, solo porque leyó un hilo en X sobre manifestación: definitivamente, está ____.

Solución:

La palabra "delulu" es una abreviación de "delusional" en inglés, que significa 'delirante' o 'iluso'. Se usa muy comúnmente en internet y redes sociales para describir a alguien que tiene expectativas poco realistas o vive en su propia fantasía, especialmente en temas como el amor, el fanatismo hacia los ídolos del K-pop o los sueños y expectativas poco probables.

Esta descalificación, sin embargo, no se hace de forma peyorativa, sino con un matiz generalmente divertido o tierno. La frase "delulu is the solulu" ('el delirio es la solución') también se ha vuelto popular, significando que a veces es mejor vivir en la fantasía para mantener la esperanza o la motivación, aunque la realidad diga otra cosa.

Teniendo esto en cuenta, se puede llegar a la solución lógica del acertijo fácilmente. La única respuesta correcta, por lo tanto, es la opción 'D)': "Juan cree que va a volverse millonario sin trabajar, solo porque leyó un hilo en X sobre manifestación: definitivamente, está delulu".

Una expresión con un significado bastante similar a 'delulu' de la que disponemos en español bien podría ser 'tener pájaros en la cabeza', o incluso también 'vivir en las nubes. El término anglosajón, sin embargo, es más corto y directo, y no muestra un cariz tan crítico con la persona hacia la que se dirige.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o al entretenimiento, la actividad cerebral puede disminuir, de manera similar a como un músculo se debilita por falta de ejercicio. Por eso, estas actividades no deben considerarse una pérdida de tiempo, sino una forma de mantener la mente activa y en buen estado.

Un error frecuente en las personas con agendas apretadas es no reservar tiempo para desconectarse del estrés y las responsabilidades diarias. Los pasatiempos estimulan áreas específicas del cerebro y, además de ser una fuente de diversión, ayudan a despejar la mente y cambiar de enfoque, lo que favorece habilidades como la intuición y la rapidez mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos son:

Reducción del estrés y la ansiedad: Son especialmente útiles en momentos de espera o después de situaciones estresantes.

Mejora de la concentración: Al requerir atención en una tarea específica, refuerzan la capacidad de enfoque.

Mayor agilidad mental: Se ha demostrado que mejoran la capacidad para resolver problemas.

Capacidad de improvisación: Estimulan la creatividad y la espontaneidad para reaccionar rápidamente.