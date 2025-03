El idioma español cuenta con un repertorio de más de 93.000 palabras, sin incluir tecnicismos ni términos especializados. Sin embargo, se calcula que un hablante nativo emplea únicamente entre 15.000 y 20.000, lo que implica que, en promedio, desconoce cerca del 80% del léxico disponible.

Con el objetivo de acercar a los hablantes a la riqueza de nuestra lengua, en LA RAZÓN hemos creado una serie de juegos y acertijos que incorporan palabras poco comunes. No obstante, es fundamental recordar que el uso excesivo de un vocabulario sofisticado no es sinónimo de mayor inteligencia y puede percibirse como pretencioso. Por ello, también explicaremos en qué contextos y situaciones resulta adecuado emplear estos términos.

Palabra del día: 'Tétrico', apuesto a que no lo usas correctamente

Para el juego de hoy, deberán utilizar una palabra de la que sea abusa demasiado: "tétrico", muchas veces incluyéndola por error en contextos o situaciones donde le hace perder la coherencia a la frase. Si desean conocer su significado real, deberán utilizar este término para completar una de las cuatro frases que les mostraremos a continuación. Solo una opción será la correcta, y la solución solo la revelaremos al final. ¡Comenzamos!

A) Este cuadro un estilo ____ de manual: colorido, lleno de formas geométricas, muchas líneas paralelas... es perfecto.

B) Me deprimía estar en un ambiente tan ____, me fui de allí en cuanto acabé el instituto y no he vuelto más.

C) Se pasa el día jugando al ____ en las maquinitas, te digo yo que este chico se nos echa a perder si sigue así.

D) Es un chico la mar de ____ y hace amigos fácilmente, es la alegría de la huerta, como quien dice.

Solución:

La palabra 'tétrico' proviene del latín "taetricus", que se refiere a algo sombrío, triste o desolador. En su origen, esta palabra tenía una connotación de severidad o gravedad, pero con el tiempo se fue asociando más con la idea de lo que provoca una sensación de miedo o angustia. A lo largo de su evolución, la palabra adquirió una carga emocional que la vincula con la inquietud.

Por lo tanto, es fácil llegar a la conclusión lógica de que la única solución coherente es la opción 'B)': Me deprimía estar en un ambiente tan tétrico, me fui de allí en cuanto acabé el instituto y no he vuelto más.

El diccionario de la RAE (Real Academia Española) tan solo recoge una acepción para 'tétrico': "1. adj. Triste, demasiadamente serio, grave y melancólico". Hay muchas personas que lo confunden como un sinónimo de 'aterrador', pero en realidad algo que sea tétrico está relacionado con la oscuridad, la desolación o lo sombrío. Provoca una sensación de inquietud, tristeza o miedo. No necesariamente tiene que ser aterrador o espantoso en el sentido de causar un terror intenso, sino que más bien genera una atmósfera sombría o desolada que crea incomodidad.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se destina tiempo al juego o al entretenimiento, la actividad cerebral puede reducirse, de la misma forma en que un músculo se atrofia por falta de ejercicio. Por esta razón, estas actividades no deben considerarse una pérdida de tiempo, sino una estrategia eficaz para mantener la mente activa y en buen estado.

Un error frecuente en personas con agendas ocupadas es no apartar momentos para desconectarse del estrés y las responsabilidades diarias. Los pasatiempos no solo proporcionan diversión, sino que también estimulan áreas específicas del cerebro, ayudando a despejar la mente y cambiar de perspectiva. Esto favorece habilidades como la intuición y la agilidad mental.

Entre los principales beneficios de los pasatiempos se encuentran:

Disminución del estrés y la ansiedad: Son una excelente opción para relajarse en momentos de tensión o después de situaciones demandantes.

Mejora de la concentración: Al exigir atención en una tarea concreta, fortalecen la capacidad de enfoque.

Mayor agilidad mental: Facilitan el desarrollo de habilidades para resolver problemas de manera eficiente.

Fomento de la improvisación: Estimulan la creatividad y la espontaneidad, permitiendo responder con rapidez a distintos escenarios.