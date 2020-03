El Levante se une al Eibar y al Alavés a la puja por Michael Malsa

Ante la posible salida de José Campaña, el cuadro granota peina el mercado en busca de centrocampistas. Uno del que maneja grandes informes es Michael Malsa. El futbolista de 24 años termina contrato a final de temporada y el Levante podría hacerse a coste cero con sus servicios.

Según Superdeporte, el equipo valenciano pujará con Eibar, Alavés y Cádiz por el francés. No obstante, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, sería el cuadro armero el gran favorito para cerrar su fichaje de cara al siguiente curso. De ser así, Zambo Anguissa es una de las alternativas que baraja el Levante al fichaje de Michael Malsa. El submarino amarillo no ejercerá la opción de compra de 25 millones que tiene sobre él y, si el Fulham no sube a la Premier, el cuadro granota estaría dispuesto a solicitar su cesión.

El Levante ha encarrilado el fichaje de Son y quiere hacer lo propio con Michael Malsa

El lateral de 25 años termina contrato con la Ponferradina y es libre para negociar con otros equipos desde enero. Esto es algo que puede beneficiar al Levante, que durante estos días de cuarentena ha acercado posturas con Son.

El cuadro granota tiene bastante avanzado su fichaje y todo parece indicar que se hará con sus servicios a coste cero. Son regresará así al Levante, donde ya jugó en su filial en la temporada 2016-2017. Posteriormente, tras una campaña en el Barakaldo, recaló en la Ponferradina, donde Son ha militado desde entonces. Habrá que ver cómo afecta su fichaje a Miramón y a Coke Andújar, ambos con contrato con el Levante de cara al siguiente curso.