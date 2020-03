El Milán, otro equipo dispuesto a sacar a Rony Lopes del Sevilla

El cuadro rossonero quiere aprovechar que el atacante de 24 años no ha terminado de encajar en el conjunto hispalense para hacerse con sus servicios este verano. El Sevilla quiere recuperar los 25 millones de euros que pagó al Mónaco por Rony Lopes, una opción que le ofrecería el Milán, que ya en enero se hizo con Kjaer en una operación similar.

El club de Nervión también se ha hecho con los servicios de Suso, por lo que existen buenas relaciones entre ambas partes. Esto es algo que podría facilitar e fichaje de Rony Lopes por el Milán según destaca Estadio Deportivo.

Además del Milán, el Olympique de Marsella quiere llevarse a Rony Lopes del Sevilla

Además, el brasileño también cuenta con el Olympique de Marsella como pretendiente. Pese a que por su delicada situación económica no podrá superar la oferta del Milán por Rony Lopes, la escuadra francesa cuenta con Maxime López y con Bouna Sarr en sus filas, dos futbolistas del agrado del Sevilla.

El club de Nervión quiere a Maxime López como recambio de Éver Banega. “Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, ha reconocido recientemente el centrocampista de 22 años. El equipo andaluz tendría previsto volver a la carga por Maxime López, especialmente ahora que podría salir del Olympique de Marsella por 10 millones de euros.

Un precio similar podría tener Bouna Sarr. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Sevilla piensa en este lateral derecho de 28 años para poder dosificar a Jesús Navas a partir de la próxima temporada. De hacer caja tanto por Maxime López como por Bouna Sarr, el Olympique de Marsella estaría en disposición de lanzarse a por Rony Lopes. Su gran objetivo de cara a la próxima campaña.