Cucho Hernández no seguirá en el Real Mallorca

El delantero de 21 años ha confirmado que regresará al Watford, club con el que renovó hace unos meses cuando termine su cesión al Real Mallorca. Cucho Hernández se ha mostrado agradecido al club balear por la oportunidad y ha hablado de los otros equipos de la Liga Santander que trataron de hacerse con sus servicios el pasado verano.

“Me han dado a conocer que tienen la intención de contar conmigo para el próximo año. No estoy confirmando nada, pero hay ese interés y esa posibilidad de estar ahí. Estoy muy agradecido y tras varios años perteneciendo al Watford ya es hora de vestir su camiseta. Ahora estoy en Mallorca, la lesión me cortó todo y me impidió ver opciones. El Mallorca estuvo siempre ahí a pesar de la operación”, ha comenzado diciendo el colombiano en Toque Sports.

Aunque Espanyol, Betis y Valladolid quisieron a Cucho Hernández, finalmente fichó por el Real Mallorca

Respecto a lo sucedido en verano, Cucho Hernández ha añadido: “Estaba el Espanyol, el Betis, el Valladolid... Pero después de la lesión se cayó casi todo y el único que quedó fue el Mallorca. Cualquiera no hace eso, pocas veces en Primera División se contrata a un jugador lesionado y estoy muy agradecido por eso”.

El atacante también ha aprovechado la ocasión para hacer referencia a su decepcionante Mundial Sub-20: “Me frustré mucho por no poder hacer lo que quería demostrar, aunque tuve la oportunidad de participar. A pesar de que pudimos llegar mucho más lejos me queda un buen recuerdo”.