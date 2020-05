Sinama Pongolle se arrepiente de su salida del Atlético de Madrid

El delantero, que se proclamó campeón de la Champions con el Liverpool y que se ha retirado recientemente, ha repasado su paso por el conjunto rojiblanco. Sinama Pongolle llegó al Atlético de Madrid gracias a su buen hacer con el Recreativo de Huelva, pero fue traspasado temporada y media después al Sporting de Portugal.

Cuestionado en The Athletic por su paso por el cuadro colchonero, ha señalado: “Es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. No tenía que haber ido a Lisboa para jugar en el Sporting. El Atlético me dijo que tenía que irme porque necesitaban el dinero”.

Sinama Pongolle estuvo a la sombra de Agüero y de Forlán en el Atlético de Madrid

“El Atlético necesitaba dinero y me dieron a entender que me tenía que marchar al Sporting de Portugal. Necesitaban dinero para reconstruir el equipo. Había una oferta interesante y me marché. Después de cuatro meses allí hubo un cambio de presidente y designaron a un culpable que era yo. Creo que mi carrera habría tomado otro rumbo si no hubiese tomado esa decisión. Debería haber sido más paciente”, añadió Sinama Pongolle en una entrevista anterior.

En ella habló de lo que supuso para él coincidir con Diego Costa en el Atlético de Madrid: “Cuando me fui al Sporting el club había recuperado a Costa porque no tenía demasiado dinero y estaba cedido. Entrené un tiempo con él y está loco, es igual que en la televisión. Es un tío muy gracioso. Es un guasón en el vestuario y en la vida normal pero luego en el campo tiene que estar enfadado para ser tan bueno como es”.