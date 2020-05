Las tres prioridades del Betis en el Barcelona

Después de que Carles Aleñá se haya mostrado dispuesto a seguir en el conjunto verdiblanco la próxima temporada, el equipo andaluz ya ha iniciado los trámites para prolongar la cesión del centrocampista de 22 años. El Betis, además, aprovechará la negociación en curso con el Barcelona para tratar de reclutar en sus filas a Riqui Puig y a Junior Firpo.

Según Mundo Deportivo, estos tres futbolistas serían las prioridades del club de las Trece Barras en el equipo catalán. Además, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Betis estaría encantado con la posibilidad de poder ofrecer acomodo a Pedri en sus filas, algo por lo que pujará junto a la Real Sociedad y al Celta de Vigo.

En el caso de Carles Aleñá, que llegó en el mercado invernal al conjunto verdiblanco procedente del Barcelona, club que lo cedió hasta la conclusión de la campaña sin opción de compra, afirmaba recientemente que estaría “loco” si “cerrara la puerta” a continuar el venidero ejercicio en el equipo sevillano. El futbolista catalán, en declaraciones a los medios del club, comentó que está “muy feliz” en una ciudad que le “encanta” y en la que ha tenido su “primer hijo”, además de que se encuentra “encantado” por cómo le tratan en el Betis.

Riqui Puig y Junior Firpo, otros objetivos del Betis en el Barcelona

Respecto a Riqui Puig, Quique Setién considera que el centrocampista de 20 años todavía no está preparado y no vería con malos ojos que éste saliera en calidad de cedido. Esto es algo que, además del Betis, el Celta de Vigo y el Granada querrían aprovechar. Fuera de la Liga Santander, el Ajax y diferentes equipos de la Bundesliga y de la Premier también estarían dispuestos a ofrecer acomodo a Riqui Puig. Otro futbolista que podría salir del Barcelona en calidad de cedido en Junior Firpo, que no vería con malos ojos poder regresar al Betis para recuperar su mejor versión.