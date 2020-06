Javi Martínez reconoce que la opción de regresar al Athletic “está ahí”

Aunque el centrocampista de 31 años tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2021, el equipo germano se prepara para una profunda reestructuración y no vería con malos ojos hacer caja por el español. Dicha posibilidad se la ofrecería el Athletic, que piensa en Javi Martínez para reforzar su plantilla de cara al siguiente curso.

Cuestionado por su regreso al conjunto vasco en una entrevista para el diario MARCA, Javi Martínez ha señalado: “Tengo que sentarme a hablar con el Bayern. Acabó en 2021. Estoy preparado para todo. Lo que he vivido aquí ha sido buenísimo. Hay que esperar, porque hay mucha incertidumbre. No sabemos si habrá mercado, si se jugará la Champions... Si tengo que salir, estoy abierto a todo. Mis ideas son todas, cualquier cosa que me llene deportiva y personalmente. Puede ser jugar y vivir en Estados Unidos, en Australia, volver a España... Creo que aún me queda fútbol. ¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí”.

El Athletic, abierto nuevamente a acoger a Javi Martínez en sus filas

Cabe señalar que la directiva presidida por Aitor Elizegi se ha mostrado dispuesta en varias ocasiones a volver a ofrecer acomodo al navarro en sus filas. “Yo considero que en el Athletic hay futuro para ese tipo de jugadores a ese nivel. Este es un club donde Javi Martínez podría seguir demostrando lo que sabe hacer, su profesión al más alto nivel. Es un jugador que está capacitado para poder elegir su sitio en Europa, ojalá en algún momento la elección fuera el Athletic”, señaló.

Javi Martínez podría ocupar el hueco en el Athletic que dejarán Beñat y Mikel San José, que no han sido renovados. Precisamente éste último se mostraba públicamente partidario de su regreso: “Javi Martínez es un grandísimo jugador y fue un gran compañero. Que pueda volver para aportar puede ser muy bueno. Los buenos jugadores siempre tienen cabida si quieren estar aquí. Si su deseo es volver y el club lo ve así, adelante”.