El Eibar, el último equipo de LaLiga en interesarse por Kiko Femenía

Varios clubes españoles quieren aprovechar el descenso del Watford para repatriar al lateral derecho de 29 años. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Valencia por Kiko Femenía, donde el alicantino podría volver a ponerse a las órdenes de Javi Gracia, el conjunto che debe seguir vendiendo para poder fichar. Esto es algo que ha llevado al Real Valladolid a interesarse por el defensor y ahora, también al Eibar.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que Kiko Femenía gusta mucho a la dirección deportiva armera. No obstante, no es un fichaje prioritario ya que el conjunto vasco cuenta con Álvaro Tejero y con Rober Correa en su demarcación.

El Valencia, el gran rival del Eibar en la puja por Kiko Femenía

Gino Pozzo, propietario del Watford, quiere hacer caja por el lateral de 29 años, que todo parece indicar que no seguirá en el club tras su descenso. No obstante, la intención del Valencia sería hacerse con Kiko Femenía en calidad de cedido, aparcando su compra hasta el verano de 2021. El ex del Alavés, ha sido relacionado en anteriores ocasiones con el club de Mestalla. Incluso, antes de dimitir, César Sánchez contactó con él. Kiko Femenía ve con buenos ojos recalar en la capital del Turia por su proximidad con Alicante, ciudad en la que reside su familia.

Kiko Femenía estaría encantado de poner rumbo al club de Mestalla, sobre todo, si va junto a Gerard Deulofeu. Los dos futbolistas del Watford han entablado una gran amistad y buscan acomodo en la Liga Santander tras el descenso de su equipo. Gerard Deulofeu, con el que también contactó César Sánchez, es otra opción para el Valencia. El ex del Barcelona ve con buenos ojos volver a ponerse a las órdenes de Javi Gracia en el conjunto che, técnico con el que congenió a las mil maravillas en el Watford y del que lamentó profundamente su marcha.