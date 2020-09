El Bayern cuelga un vídeo en el que Javi Martínez desvela cuál será su próximo equipo

El conjunto alemán ha compartido un vídeo de su último entrenamiento en el que se ve al centrocampista de 32 años hablando con Thiago Alcántara del Athletic. Una conversación que ha pasado inadvertida para el community manager del Bayern de Múnich pero que indicaría que Javi Martínez está cerca de regresar a Athletic.

“Me han dejado el '2”, decía Javi Martínez tras conocerse los dorsales del Athletic de cara a la próxima temporada. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara.

El Athletic tendría un acuerdo con Javi Martínez

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Javi Martínez habría dado ya el visto bueno a la propuesta que le ha trasladado el Athletic. Ahora, el conjunto vasco deberá hacer lo propio con el Bayern de Múnich si quiere cerrar su fichaje.

De momento, el equipo alemán solicita 12 millones de euros por Javi Martínez, mientras que el club rojiblanco no quiere sobrepasar los 10. Aunque todo parece indicar que ambos equipos alcanzarán un acuerdo al respecto, si no fuera así, el navarro cumplirá el año de contrato que le queda con el Bayern de Múnich, ya que no contempla jugar en Francia o en Estados Unidos, donde cuenta con varios pretendientes.

Cuestionado por su futuro, Javi Martínez señalaba recientemente: “Tengo que sentarme a hablar con el Bayern. Acabó en 2021. Estoy preparado para todo. Lo que he vivido aquí ha sido buenísimo. Hay que esperar, porque hay mucha incertidumbre. No sabemos si habrá mercado, si se jugará la Champions... Si tengo que salir, estoy abierto a todo. Mis ideas son todas, cualquier cosa que me llene deportiva y personalmente. Puede ser jugar y vivir en Estados Unidos, en Australia, volver a España... Creo que aún me queda fútbol. ¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí”.

Por su parte, Rummenigge ha afirmado: “Javi está pensando dejarnos”. Si finalmente adopta esa decisión, prosigue, “trataremos de dar con una solución justa”.