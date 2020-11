Míchel desvela cómo rechazó a Maradona

El argentino telefoneó al madrileño para que se fuese con él al Nápoles. Así lo ha desvelado Míchel, que señala que declinó la propuesta de Diego Armando Maradona porque era feliz en el Real Madrid aunque le hacía ilusión poder jugar con ‘El Pelusa’.

Sobre la llamada del ‘10′, Míchel ha contado en El Larguero: “Yo no quería hablar con nadie pero, cuando me dijo mi mujer que era Maradona, como para no ponerse”. El madrileño no tenía intención de moverse del Real Madrid, por lo que declinó su propuesta: “Le di las gracias y le dije que me encantaría jugar a su lado”. “Él me dijo que también, pero que no creía que le fichara el Madrid. Cualquier jugador querría jugar en el Real Madrid, aunque te llame Diego”, ha justificado Míchel.

Míchel se queda con el Maradona futbolista y lamenta sus “episodios realmente desafortunados”

Sobre la figura del argentino, ha añadido: “Donde se ha hecho un héroe ha sido en los momentos imposibles. Cualquier selección que hubiera tenido a Maradona probablemente hubiese sido campeona del mundo”. No obstante, Míchel pone a Messi por delante de Maradona: “Messi es mucho más regular y hace muchas más cosas de las que él hacía”. “Cuando Messi se retire del fútbol no creo que se hable tanto de su vida familiar. Hay muchos fieles capaces de perdonar esas cosas, otros no tanto”, ha finalizado.