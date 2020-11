Maradona tuvo un acuerdo para entrenar a la selección española

Al igual que hizo Iker Casillas, Antonio Torres amagó con presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Como baza electoral, el exjugador del Sabadell aseguró que tenía un acuerdo verbal con Diego Armando Maradona para que se pusiera al frente de la Selección.

“Si yo soy el próximo presidente de la Federación española, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español por los próximos dos años. Será el técnico en el Mundial de Qatar. Son personas muy sencillas, humildes y Maradona está muy capacitado como entrenador”, afirmó Antonio Torres en Betevé. El candidato iba más allá y afirmaba “tener ya un acuerdo verbal con Maradona”.

Finalmente, al igual que Iker Casillas, Antonio Torres descartó presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales se quedaba sin rivales y era reelegido con el apoyo de 95 de los 105 asambleístas que acudieron a la votación. No hubo votos nulos y sólo diez en blanco.

Diego Armando Maradona vaticinó que la selección española sufritía sin Xavi e Iniesta.

Se evaporaban así las opciones de Diego Armando Maradona de hacerse cargo de la selección española. Esto es algo que hubiera sido un reto para el técnico argentino, que en 2013 declaró: “¿Qué hará España cuando no tenga a Xavi, que da catedra siempre, o a Iniesta? No hay nadie tan bueno detrás”. “Thiago, Cesc y Javi Martínez son grandes jugadores, pero no son monstruos como Xavi o Iniesta”, añadió.