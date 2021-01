Isco pide al Real Madrid que le deje ir al Sevilla

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, de entre las diferentes propuestas que tiene sobre la mesa el centrocampista de 28 años, se ha decantado por la del conjunto hispalense. Isco habría decidido abandonar el Real Madrid y quiere volver a ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui en el Sevilla, un técnico que considera propicio para recuperar su mejor versión.

Según el diario AS, el malagueño ya ha pedido formalmente al Real Madrid que le deje ir al Sevilla. El cuadro merengue, por su parte, no pondrá trabas a su salida, aunque habrá que ver si se hace cargo de su ficha, que es de 7 millones de euros. Con el objetivo de liberarse de ella, el Real Madrid pretende incluir una opción de compra de 20 millones de euros. No obstante, Isco tiene un gran cartel en el extranjero y podría revalorizarse en el Sevilla, y más todavía si juega la próxima Eurocopa, por lo que ésta podría no ser obligatoria ya que al conjunto blanco no le faltarán pretendientes por el centrocampista en verano.

Lopetegui, fundamental en la llegada de Isco al Sevilla

Aunque en un principio el centrocampista se había negado a rebajarse el sueldo, parece que prefiere continuar su carrera en LaLiga Santander. Además Isco no quiere chocar con un entrenador como ha chocado con Zidane en el Real Madrid, por lo que el único que puede garantizarle que tendrá un papel protagonista es Lopetegui en el Sevilla. ¿Conseguirá con este movimiento un billete para la próxima Eurocopa?