Lucas Silva podría haber regresado a LaLiga de la mano del Elche

El que fuera futbolista del Real Madrid, ahora en las filas del Gremio, podría haber tenido una nueva oportunidad en LaLiga Santander. El Elche ha tratado de hacerse con Lucas Silva en el mercado invernal, aunque las negociaciones con el equipo brasileño no han llegado a buen puerto.

Ver también La Otra Liga .El Elche ficha a Helibelton Palacios

Así lo asegura GHZ, que señala que el conjunto ilicitano pretendía cerrar su cesión reservándose una opción de compra obligatoria en caso de lograr la permanencia. El Gremio, por su parte, no ha considerado negociar con el Elche por un Lucas Silva que ha disputado 54 partidos en la última temporada.

Los fichajes que está tratando de cerrar el Elche tras intentarlo con Lucas Silva

Tras quedarse con la ganas de fichar a Lucas Silva, el Elche se ha quedado con tres fichas libres en su plantilla que podrá cubrir con jugadores que actualmente se encuentren sin equipo. La primera de ellas ha sido para Helibelton Palacios, jugador de 27 años se encontraba sin equipo tras haber pertenecido en la última temporada al Atlético Nacional. La segunda de ellas podría ser para Pablo Piatti, que ha terminado contrato recientemente con el Toronto y podría recalar a coste cero en el Elche.

El ex de Almería, Valencia y Espanyol está cerca del equipo alicantino. Eso sí. El Elche no acometerá su contratación si no tiene garantías de que Pablo Piatti está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019. Además de al futbolista de 31 años, el conjunto franjiverde pretende incorporar también a un nuevo central.